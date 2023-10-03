سطو مسلح على عضو بالكونجرس وسرقة سيارته في قلب واشنطن

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استمرارًا لمسلسل الجرائم داخل المجتمع الأمريكي، تعرض النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس، هنري كويلار، لهجوم من ثلاثة رجال مسلحين بالقرب من مبنى الكونجرس في العاصمة واشنطن. اضافة اعلان





سطو مسلح على عضو كونجرس



سرقة سيارة هنري كويلار في قلب واشنطن



جاري البحث عن المسلحين



وحسب "الحرة"، فقد قام المسلحون بسرقة سيارة النائب البرلماني في قلب العاصمة واشنطن ووسط كل الإجراءات الأمنية المشددة المنتشرة في كل مكان.ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن شرطة العاصمة ومكتب عضو الكونجرس، أن السيارة تعرضت للسرقة في منطقة نافي يارد بجنوب شرق واشنطن على بعد ميل واحد من مبنى الكابيتول الأمريكي على يد لصوص استولوا عليها وعلى أمتعته.وأوضحت أن سرقة السيارة حدثت، حوالي الساعة 9:30 مساء بالتوقيت الشرقي، عند تقاطع شارعي نيوجيرسي وكاي.ولفتت الشرطة، إلى أنه لا توجد مؤشرات على وقوع أي إصابات حتى الآن، ولم يكن من الواضح ما إذا كانت لوحة ترخيص السيارة في تكساس تشير إلى أن المالك عضو في الكونجرس.وكشف مكتب كويلار لشبكة "سي أن أن"، أن المسؤول الأمريكي لم يصب بأذى في الحادث، وأن واحدًا على الأقل من المهاجمين كان يحمل مسدسًا، فيما يجري البحث عنهم.