الثلاثاء، 18 ربيع الأول 1445 ، 03 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

سطو مسلح على عضو بالكونجرس وسرقة سيارته في قلب واشنطن

2023-10-03T005620Z_2050477413_RC2OK3A4WW02_RTRMADP_3_USA-CONGRESS-MCCARTHY
سطو مسلح على عضو كونجرس
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

استمرارًا لمسلسل الجرائم داخل المجتمع الأمريكي، تعرض النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس، هنري كويلار، لهجوم من ثلاثة رجال مسلحين بالقرب من مبنى الكونجرس في العاصمة واشنطن.اضافة اعلان

سطو مسلح على عضو كونجرس

وحسب "الحرة"، فقد قام المسلحون بسرقة سيارة النائب البرلماني في قلب العاصمة واشنطن ووسط كل الإجراءات الأمنية المشددة المنتشرة في كل مكان.

سرقة سيارة هنري كويلار في قلب واشنطن

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن شرطة العاصمة ومكتب عضو الكونجرس، أن السيارة تعرضت للسرقة في منطقة نافي يارد بجنوب شرق واشنطن على بعد ميل واحد من مبنى الكابيتول الأمريكي على يد لصوص استولوا عليها وعلى أمتعته.
وأوضحت أن سرقة السيارة حدثت، حوالي الساعة 9:30 مساء بالتوقيت الشرقي، عند تقاطع شارعي نيوجيرسي وكاي.
ولفتت الشرطة، إلى أنه لا توجد مؤشرات على وقوع أي إصابات حتى الآن، ولم يكن من الواضح ما إذا كانت لوحة ترخيص السيارة في تكساس تشير إلى أن المالك عضو في الكونجرس.

جاري البحث عن المسلحين

وكشف مكتب كويلار لشبكة "سي أن أن"، أن المسؤول الأمريكي لم يصب بأذى في الحادث، وأن واحدًا على الأقل من المهاجمين كان يحمل مسدسًا، فيما يجري البحث عنهم.

اقرأ أيضا

19_2023-638191933155522955-552
7:56 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

الهند تبلغ كندا بسحب نحو 40 من دبلوماسييها.. ماذا يجري؟

موجة حر تاريخية
4:08 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

تحذير من درجات قياسية.. موجة حرّ تاريخية تضرب إسبانيا والبرتغال

Screenshot_2023-10-02-23-34-24-60_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
11:39 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

كرة نارية ضخمة تخترق السماء في بريطانيا

أمريكا
11:38 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

أمريكا تقرر تجميد مساعدات طويلة الأجل لـ أوكرانيا وتكشف السبب

اقرأ أيضا

192 دولة في الاتحاد البريدي العالمي يتبنون قرار "حل الرياض"

استطلاع يكشف مفاجأة: الأمريكيون غير راضين عن ترشح بايدن وترامب

فرار عائلات من وسط السودان واتهامات بالنهب تطال "الدعم السريع"

تصعيد خطير .. مليشيا الحوثي تحتجز طائرة تابعة للخطوط اليمنية

الزواحف الهاربة تداهم منازل المواطنين في هذه الدولة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

56456لاض 2:15 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

أمريكا من الداخل.. شاهد سائق يجر شرطيًا بمركبته أثناء توقيفه لمخالفته

أرشيغية 7:56 ص الإثنين، 04 سبتمبر 2023

تسللوا 100 مرة.. قلق أمريكي بعد اقتحام صينيين منشآت عسكرية أمريكية

اقرأ أيضا

البعوض وحمى الضنك
5:58 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

دولة آسيوية تواجه أسوأ انتشار لفيروس شديد الخطورة

علم المملكة
5:34 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

الخارجية الإيرانية: ندرس مقترحات لإلغاء التأشيرات مع المملكة

الداخلية الكويتية
5:33 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

قرار مفاجيء من الداخلية الكويتية بإنهاء خدمات 800 وافد

الاحتلال
4:45 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

اقتحام مخيم العروبة.. إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

فيروس نيباه
8:19 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

4 أعراض و3 طرق للوقاية.. كل ما تريد معرفته عن فيروس نيباه وإجراءات المملكة لمواجهته

أمطار المملكة 2
7:22 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

منها مكة والجوف.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا ورياحًا على 9 مناطق بالمملكة

ريالات سعودية
6:52 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

تماشيًا مع برامج الرؤية.. 23 % زيادة في الإنفاق بميزانية المملكة

التأمين على المركبات
6:23 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

تُطبق من اليوم.. 5 معلومات عن مخالفة "عدم وجود تأمين للمركبة"

الحافلات المدرسية
6:27 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

بعد حادثة دهس طالب.. إلزام المدارس بمسؤول لمراقبة الحافلات

توجيه كلمات سلبية للأطفال
4:55 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

دراسة تُحذّر من خطر توجيه الوالدين كلمات سلبية لأطفالهم