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سبب صادم..توقعات باختفاء أطول نهر جليدي في إيطاليا

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النهر الجليدي
أ أ
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توقع عدد من الخبراء زوال نهر أداميلو الجليدي، أكبر نهر من نوعه في جبال الألب الإيطالية بعد أقل من قرن وذلك بسبب الاحترار المناخي.

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الأنهر الجليدية



وقال رئيس اللجنة المعنية بالأنهر الجليدية كريستيان فيراري إن النهر الجليدي خسر نحو 2.7 كيلومتر من نهاية القرن التاسع عشر وحتى اليوم.

وأضاف أنه في السنوات الخمس الأخيرة، بلغ متوسط المساحة التي خسرها النهر 15 متراً في السنة. لكن النهر خسر في العام الفائت وحده (2022) 139 متراً.

جبال الألب


وعلى غرار أنهر جليدية أخرى في جبال الألب، يعاني نهر أداميلو انخفاضاً في كميات الثلوج المتساقطة، بلغت نسبته 50 في المئة في العام الفائت.

وبات الغطاء الثلجي أقل سماكةً، فيما أصبح الصيف أطول ويشهد موجات حرّ أكثر، ما يمنح النهر وقتاً أقل لكي تتجمّد مياهه.

انشطار النهر الجليدي


ويشهد النهر الجليدي انشطاراً، ما يؤدي إلى تعريض مساحات إضافية منه للهواء الساخن.

ويعد هذا النهر شاهدا على المعارك الضارية بين المقاتلين الإيطاليين والنمسويين المجريين خلال الحرب العالمية الأولى.

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