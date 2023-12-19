زيلينسكي يتحدث عن تعبئة نصف مليون أوكراني.. هل اقترب الهجوم المضاد؟

تعبئة نصف مليون أوكراني اضافة اعلان



خسائر فادحة لأوكرانيا



تحدث الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن تعتبئة قرابة نصف مليون أوكراني لمواجة الحشود العسكرية الروسية.وقال فلوديمير زيلينسكي إن هيئة الأركان العامة طلبت منه تعبئة ما بين 450 و500 ألف شخص إضافيا.وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "قلت إنني بحاجة إلى المزيد من الحجج لتأييد هذا القرار".وأشار إلى أن مثل هذه التعبئة ستكلف الميزانية الأوكرانية 500 مليار هريفنا أوكرانية (نحو 13 مليار دولار).وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعلن يوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت 383 ألف عسكري بين قتيل وجريح منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير عام 2022، و159 ألفا منهم خلال الهجوم المضاد الذي أطلقه الجيش الأوكراني منذ يونيو الماضي.ويرى المراقبون أن تعبئة أوكرانيا لهذا الكم الهائل من الجنود ربما يرجع لرغبتها في شن هجوم مضاد على القوات الروسية خلال هذا الشتاء، لتعويض الخسائر التي منيت بها خلال الأسابيع الماضية.بينما يرى آخرون أن الأفضل لأوكرانيا هو التفاوض مع روسيا، خاصة أن الهجوم المضاد غير مسحوب النتائج بسبب الحشود العسكرية الروسية المتزايدة عبر الحدود.