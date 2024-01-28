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زلزال يضرب بابوا غينيا الجديدة بقوة 5.1 درجة

زلزال
زلزال
أ أ
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تعرضت بابوا غينيا الجديدة لزلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، مساء أمس السبت.
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زلزال بابوا غينيا كان على بعد 16 كيلومترا:


وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 16 كيلومترا جنوب مدينة ويواك عاصمة مقاطعة سيبيك الشرقية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال حتى الآن.

زلزال تركيا


في سياق متصل، ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر، قبل أيام، بحر إيجة غرب تركيا.

وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن مركز الزلزال قبالة قضاء مندريس بولاية إزمير، ووقع في خليج "قوش أداسي" على عمق 8.51 كيلومترات.

وأكدت عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال حتى الآن.

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