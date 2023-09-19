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زلزال جديد يضرب دولة عربية

زلزال
زلزال الأردن
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 ضرب زلزال بقوة 2.7 على مقياس ريختر، مساء اليوم الثلاثاء، وادي عربة جنوب المملكة الأردنية الهاشمية.

 

زلزال المغرب:

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يأتي هذا بعد أسبوع من الزلزال الذي ضرب منطقة البحر المتوسط وبالتحديد المملكة المغربية وخلف آلاف القتلى والجرحي وخسائر في الأرواح والممتلكات.

زلزال يهز إيطاليا



وفي وقت سابق، ضرب صباح اليوم، زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر شمال إيطاليا .
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 03.10 بالتوقيت العالمي.

الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات

 وأوضحت أن الزلزال وقع على بعد 5.9 كلم شمال غرب بلدة مارادي في منطقة توسكانا التي يسكنها نحو 3.4 آلاف شخص، وبعمق عشرة كيلومترات.

 وبينت السلطات أنه لم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.


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