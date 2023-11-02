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زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب جزيرة تيمور الإندونيسية (صور)

زلزال جزيرة تيمور الإندونيسية
سقوط عدد من المباني جراء زلزال جزيرة تيمور الإندونيسية
أ أ

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات الخميس الشطر الإندونيسي من جزيرة تيمور.
وقال المرصد الأمريكي للزلازل إنّ مركز الزلزال يقع في غرب الجزيرة قرب مدينة كوبانغ على عُمق 36 كلم.اضافة اعلان

قوة زلزال جزيرة تيمور

من جهتها، قالت وكالة الرصد الزلزالي الإندونيسية إنّ قوة الزلزال بلغت 6.6 درجات.
وشعر بالزلزال بقوة سكان مدينة كوبانغ الواقعة في غرب الجزيرة، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.
وتيمور جزيرة مقسّمة بين شطر غربي يُعتبر جزءاً من الأراضي الإندونيسية وشطر شرقي تقوم عليه تيمور الشرقية وهي دولة مستقلّة ذات سيادة.



خسائر زلزال جزيرة تيمور

ولم ترد في الحال أنباء عن سقوط ضحايا.
وأدّى الزلزال لسقوط بعض الحطام من عدد من المباني في المدينة التي هرع الكثير من سكانها إلى الشوارع.
وقال أحد سكان المدينة ويدعى ييري (40 عاماً) "شعرت بالدوار واعتقدت في البداية أنّ السبب هو لأنني كنت أركض في الصباح".
وأضاف "لقد صدمت عندما رأيت العديد من السكّان يركضون خارج منازلهم لأنّ الزلزال كان قوياً للغاية".


حزام النار

وتتعرّض إندونيسيا لزلازل متكرّرة بسبب موقعها على "حزام النار"، وهو منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين في المحيط الهادي.
وفي نوفمبر، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة مقاطعة جاوة الغربية المكتظة بالسكان ما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص.
وتسبب زلزال كبير قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية في 26 ديسمبر 2004 بتسونامي في المحيط الهندي أدّى إلى مقتل أكثر من 230 ألف شخص في دول عدة في مقدّمها سريلانكا والهند وتايلاند.

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