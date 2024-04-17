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زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب منطقتي إهيمي وكوتشي في جنوب اليابان

زلزال
ارشيفية
أ أ
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قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالا بلغت قوته 6.4 درجة ضرب جنوب اليابان اليوم الأربعاء.

لم يصدر تحذير من تسونامي:اضافة اعلان

وذكرت الوكالة أن مركز الزلزال هو بونجو تشانل، وهو مضيق يفصل بين الجزيرتين اليابانيتين كيوشو وشيكوكو، مضيفة أنه لم يصدر تحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي).

زلزال ولاية باجا كاليفورنيا سور:

من ناحية أخرى، ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر اليوم، ولاية باجا كاليفورنيا سور في أقصى غرب المكسيك.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على بعد 90 كلم من مدينة لوريتو الواقعة في الولاية، وعلى عمق 10 كلم.

تحذير عالم الزلازل:

وفي وقت سابق، أطلق عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، الذي اشتهر بنبوءاته حول وقوع الزلازل، تحذيرًا جديدًا بشأن تأثيرات هندسة الكواكب الحرجة، قائلاً إنها لا تؤدي فحسب إلى حدوث زلازل على الأرض، بل يتخطاها إلى تأثيرات على الجسم البشري.
وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس"، أن الكثير من الأشخاص سوف يشعرون بحدوث شيء غريب في الأذن، بسبب التأثير الكهرومغناطيسي القوي الذي يؤثر على الغلاف الجوي والقشرة الأرضية.
وكتب قائلاً: "في حال فاتك ذلك، فهذه هي هندسة الكواكب الحالية، التأثير الكهرومغناطيسي قوي ويؤثر على الغلاف الجوي والقشرة الأرضية، قد يعاني الأشخاص الحساسون من طنين قوي في الأذن".

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