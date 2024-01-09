زلزال بقوة 6 درجات يضرب اليابان مجددا

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ضرب زلزال بقوة 6 درجات اليوم، سواحل وسط اليابان من دون صدور أي تحذير من أمواج تسونامي محتملة، حسب ما ذكرت مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية. اضافة اعلان





زلزال بقوة 6 درجات قبالة سواحل وسط اليابان



ارتفاع عدد قتلى زلزال وسط اليابان إلى 202 شخصًا



عملية بحث واسعة النطاق تحت الأنقاض



وسجل الزلزال قبالة السواحل المطلة على بحر اليابان بما يشمل المنطقة التي ضربها الزلزال في اليوم الأول من السنة الحالية وألحق دمارًا واسعًا أسفر عن سقوط أكثر من 200 قتيل.يأتي هذا في وقت ارتفعت فيه حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب محافظة إيشيكاوا والمناطق المحيطة بها في وسط اليابان إلى 202 شخصًا، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن الشرطة المحلية ستبدأ اليوم وبمشاركة 100 فرد، عملية بحث واسعة النطاق تحت الأنقاض، حيث اندلع حريق كبير في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجات.فيما لا يزال أكثر من 28000 شخص يحتمون في مراكز الإخلاء بمحافظة إيشيكاوا.