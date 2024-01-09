زلزال بقوة 6 درجات يضرب اليابان مجددا

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ضرب
زلزال بقوة 6 درجات اليوم، سواحل وسط اليابان من دون صدور أي تحذير من أمواج
تسونامي محتملة، حسب ما ذكرت مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية.
زلزال
بقوة 6 درجات قبالة سواحل وسط اليابان وسجل الزلزال قبالة السواحل المطلة على بحر
اليابان بما يشمل المنطقة التي ضربها الزلزال في اليوم الأول من السنة الحالية
وألحق دمارًا واسعًا أسفر عن سقوط أكثر من 200 قتيل.
ارتفاع
عدد قتلى زلزال وسط اليابان إلى 202 شخصًايأتي
هذا في وقت ارتفعت فيه حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب محافظة إيشيكاوا
والمناطق المحيطة بها في وسط اليابان إلى 202 شخصًا، فيما لا يزال العشرات في عداد
المفقودين.
عملية
بحث واسعة النطاق تحت الأنقاض وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية،
أن الشرطة المحلية ستبدأ اليوم وبمشاركة 100 فرد، عملية بحث واسعة النطاق تحت
الأنقاض، حيث اندلع حريق كبير في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجات.
فيما لا يزال أكثر من 28000 شخص يحتمون في مراكز الإخلاء بمحافظة إيشيكاوا.