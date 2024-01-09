الثلاثاء، 27 جمادى الثانية 1445 ، 09 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

زلزال بقوة 6 درجات يضرب اليابان مجددا

زلزال
زلزال بسواحل اليابان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ضرب زلزال بقوة 6 درجات اليوم، سواحل وسط اليابان من دون صدور أي تحذير من أمواج تسونامي محتملة، حسب ما ذكرت مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية.اضافة اعلان

زلزال بقوة 6 درجات قبالة سواحل وسط اليابان

 وسجل الزلزال قبالة السواحل المطلة على بحر اليابان بما يشمل المنطقة التي ضربها الزلزال في اليوم الأول من السنة الحالية وألحق دمارًا واسعًا أسفر عن سقوط أكثر من 200 قتيل.

ارتفاع عدد قتلى زلزال وسط اليابان إلى 202 شخصًا

يأتي هذا في وقت ارتفعت فيه حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب محافظة إيشيكاوا والمناطق المحيطة بها في وسط اليابان إلى 202 شخصًا، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

عملية بحث واسعة النطاق تحت الأنقاض

 وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن الشرطة المحلية ستبدأ اليوم وبمشاركة 100 فرد، عملية بحث واسعة النطاق تحت الأنقاض، حيث اندلع حريق كبير في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجات.
 فيما لا يزال أكثر من 28000 شخص يحتمون في مراكز الإخلاء بمحافظة إيشيكاوا.

اقرأ أيضا

وفاة وإصابة 33 طفلا في حريق بمستشفى جنوب العراق

وصل لـ 7 ريختر.. 3 دول تتعرض لزلازل خلال 24 ساعة

حريق ضخم يطال 16 سفينة للحرس الثوري الإيراني.. ماذا يحدث؟

قرار مفاجيء من الداخلية الكويتية بشأن تكلفة تذاكر استقدام العاملة المنزلية

هزت مواقع التواصل.. شاب ينهي حياة شقيقه بطريقة بشعة في دولة عربية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

زلزال 12:48 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

وصل لـ 7 ريختر.. 3 دول تتعرض لزلازل خلال 24 ساعة

زلزال اليابان 11:55 ص الجمعة، 05 يناير 2024

ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في اليابان

الزلزال المدمر في اليابان 4:08 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

دمار هائل.. شاهد الأضرار التي لحقت بالمنازل والطرق في اليابان بسبب الزلزال

زلزال 3:38 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

بقوة 5,1 ريختر.. هزة أرضية تضرب المغرب

اقرأ أيضا

جواز السفر الجديد
6:17 م الإثنين، 08 يناير 2024

تعرف على ترتيب جواز السفر السعودي بين الأقوى عربياً وعالمياً

العدوان على غزة
6:00 م الإثنين، 08 يناير 2024

استشهاد 14 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على مدينة خان يونس جنوب غزة

العدوان الصهيوني على غزة 9
2:04 م الإثنين، 08 يناير 2024

غزة الآن.. استشهاد 73 فلسطينيًا في قصف على وسط القطاع

images
12:24 م الإثنين، 08 يناير 2024

وزير النقل اللبناني: نعالج أضرار الهجوم الإلكتروني على مطار بيروت

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

رواتب المواطنين
1:02 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. موعد إيداع دعم حساب المواطن لشهر يناير وطريقة الاستعلام عن الأهلية

وزير الحج
12:17 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

وزير الحج يعلن عن جوائز مالية لأفضل 3 مشاريع ريادية لخدمة ضيوف الرحمن (فيديو)

GDYKgDCWsAA-fJX
12:10 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. وثيقة نادرة لبيع عقار في الرياض بـ 31 ريالًا

نائب وزير الحج
11:42 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

نائب وزير الحج: نستهدف 30 مليون زائر ومعتمر في العام (فيديو)

اللوحات المميزة
11:37 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

بدأ اليوم.. خطوت وشروط مزاد حرف وحرفين للوحات الإلكتروني عبر "أبشر"

أهم 10
11:18 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. حساب المواطن للمستحق الموقوفة خدماته وأمطار على هذه المناطق