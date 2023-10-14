زلزال بقوة 5.3 درجات يهز تايوان

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ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات اليوم ، قبالة الساحل الشرقي لتايوان.

وأفادت هيئة الأرصاد في تايوان - وفقًا لوكالة (رويترز) - أن مركز الزلزال كان في البحر قبالة مقاطعة هوالين على عمق 7.2 كيلومترات. اضافة اعلان





اهتزاز مبان



لا إصابات في زلزال الفلبين



وتسبب الزلزال في اهتزاز مبانٍ بالعاصمة التايوانية تايبه لفترة وجيزة، لكن لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر الفلبين، صباح اليوم الجمعة، مما أدى لاهتزاز المباني في العاصمة مانيلا، في حين حذرت السلطات السكان من احتمال وقوع هزات ارتدادية.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال كان على عمق ضحل على بُعد نحو 100 كيلومتر جنوب مانيلا في الساعة 8,24 صباحاً (00,24 ت غ)، وهرع العديد من الموظفين إلى شوارع العاصمة خوفاً من انهيار مبانيهم.وقال المسؤول في وكالة إدارة الكوارث بمدينة كالاكا رافائيل كويفاس: "حتى الآن كلّ شيء على ما يرام، لم تقع إصابات".