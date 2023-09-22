زلزال المغرب بالأرقام.. 120 مليار درهم و5 سنوات لإعادة الإعمار

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قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب فوزي لقجع اليوم الجمعة إن
الزلزال الذي ضرب البلاد ألحق أضرارا بنحو 2930 قرية يسكنها 2.8 مليون نسمة في
جبال الأطلس الكبير.
ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة في الثامن من سبتمبر أيلول الجاري
وأدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص، معظمهم في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها بسبب
طبيعتها الجبلية وطرقها الوعرة.
مقتل أكثر من 2900 شخص
وقال لقجع أمام البرلمان إن ما لا يقل عن 59674 منزلا تضرر جراء الزلزال وإن 32 بالمئة من هذه المنازل انهار بالكامل، وفقا لـ "الاقتصادية".
وأضاف أن الحكومة ستقدم 2500 درهم (244 دولارا) شهريا على مدى عام لمساعدة
الأسر المتضررة من الزلزال.
2500 درهم إعانة شهرية
بالإضافة إلى 140 ألف درهم لتعويض الأسر التي انهارت منازلها بالكامل و80 ألف درهم للأسر التي تضررت منازلها جزئيا.
وقال لقجع إن إعادة الإعمار يجب أن تراعي الخصوصيات المعمارية لجبال الأطلس الكبير.
ودمر الزلزال، وهو الأكثر إزهاقا للأرواح في المغرب منذ عام 1960، عددا من
التجمعات السكنية الصغيرة المبنية من الطوب الطيني التقليدي والحجارة والخشب.
الأكثر إزهاقا للأرواح
وهي إحدى السمات المميزة لجبال الأطلس التي ينطق قاطنوها اللغة الأمازيغية.
وقال الديوان الملكي إن المملكة تعتزم إنفاق 120 مليار درهم على مدى
السنوات الخمس المقبلة في إطار برنامج لإعادة الإعمار عقب الزلزال.
إنفاق 120 مليار على مدى 5 سنوات
وضرب الزلزال بعضا من أفقر المناطق في المغرب، منها قرى نائية عديدة تفتقر إلى الطرق الملائمة والخدمات الحكومية.