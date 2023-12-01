روسيا وألمانيا تتجهان إلى قطع العلاقات الدبلوماسية

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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن السلطات الألمانية تغلق قنصلياتها العامة على الأراضي الروسية، وفقًا لسياستها لقطع العلاقات الثنائية مع موسكو. اضافة اعلان





قطع مجمل العلاقات الروسية الألمانية



الخدمات القنصلية للروس متاحة في برلين وبون



إغلاق القنصلية الألمانية في 3 مدن روسية



تزويد كييف بالأسلحة الهجومية المتطورة



وقالت زاخاروفا، في تعليق بهذا الصدد نشر على موقع الخارجية: "السلطات الألمانية تتخذ هذه الإجراءات وفقًا للسياسة التي تنتهجها حكومة ألمانيا الاتحادية والتي تهدف إلى قطع مجمل العلاقات الروسية الألمانية.وأضافت، أن السلطات الألمانية تهدف إلى قطع العلاقات بما في ذلك تقليل التفاعل الثنائي في البعد الدبلوماسي".وأشارت إلى أن الخدمات القنصلية للروس الذين يعيشون في ألمانيا ستكون متاحة فقط في برلين والقنصلية العامة في بون.وأضافت: "تتعمد برلين تعقيد الخدمات القنصلية لمئات الآلاف من الروس الذين يعيشون في ألمانيا، نحن نتخذ تدابير إجراءات للتخفيف قدر الإمكان من الصعوبات التي خلقتها السلطات الألمانية لمواطنينا".وفي وقت سابق أغلقت ألمانيا قنصلياتها العامة في يكاترينبرغ وكالينينغراد ونوفوسيبيرسك.يشار إلى أن العلاقات بين موسكو والدول الغربية، بما في ذلك ألمانيا، تدهورت في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير 2022.تبعها الدعم الغربي غير المحدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، التي تستخدمها تشكيلاته المسلحة، لعرقلة مسار العملية الروسية.واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.