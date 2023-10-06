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روسيا تعلن وصول أول سفينة شحن عبر طريق "أرخص وأسرع من قناة السويس"

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سفن روسية
أ أ
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أعلنت روسيا، وصول أول سفينة من الصين عن "طريق بحر الشمال" الذي يربط آسيا بأوروبا عبر القطب الشمالي، في ما يعدّ واحدًا من طموحات موسكو الكبيرة لتطوير تجارتها الدولية.

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وصول أول سفينة إلى منطقة كالينينجراد.

وأكد الحاكم الإقليمي أنتون أليخانوف وصول أول سفينة إلى منطقة كالينينجراد عبر طريق بحر الشمال.
وأوضح أنّ السفينة غادرت شنغهاي عبر أرخانغيلسك (شمال روسيا)، قبل أن تصل إلى بالتييسك في منطقة كالينينغراد، وهي جيب روسي على
أبواب الاتحاد الأوروبي، مبينًا وجهتها النهائية هي سانت بطرسبرج.
وحسب "الحرة" فإن شركات النقل تخطط لضمان إمكانية استخدام هذا الطريق بشكل دائم، وهو يسمى أيضاً الممر الشمالي الشرقي. وقال أليخانوف "سيكون أرخص وأسرع من المرور عبر قناة السويس.


 300 مليون دولار من البضائع الروسية عالقة في قناة السويس

رغم أن ما يقرب من 300 مليون دولار من البضائع الروسية عالقة في قناة السويس، إلا أن موسكو تحاول استغلال الأزمة للترويج لطريقها البحري الشمالي وتهدئة المخاوف الأوروبية بشأن نورد ستريم 2.
وتأمل موسكو أن يتمكّن هذا الطريق عبر القطب الشمالي، والذي أصبح سالكًا أكثر بفعل ظاهرة الاحتباس الحراري وذوبان الجليد، من أن ينافس في المستقبل قناة السويس في تجارة المحروقات على وجه الخصوص.


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