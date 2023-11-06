رقم قياسي للسرقات.. عمليات السطو تكبد متاجر أمريكا 112 مليار دولار

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وثقت العديد من مقاطع الفيديو عمليات سطو ونهب عنيفة على المتاجر في الولايات المتحدة الأمريكية.





عمليات السطو على متاجر أمريكية:

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ونقلت وسائل إعلام عن الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة أن خسائر تجار التجزئة نتيجة السرقات، زادت بنسبة 19% العام الماضي إلى 112 مليار دولار.يأتي هذا بناء على مسح شمل 177 من تجار التجزئة، لكنها تقلصت مع انخفاض نسبة المبيعات خلال ذروة الوباء مع إغلاق المتاجر مؤقتا ونمت في عام 2022 مع إعادة فتح المتاجر.ويعتبر هذا التأثير على الأرباح صغيرا وعابرا نسبيا - ولا يعد سببا كافيا وحده لإغلاق المتاجر وفقا للمحللين.كما وجدوا أن تسعة من كبار سلاسل متاجر التجزئة الذين أشاروا بشكل متزايد إلى التأثير المتزايد للسرقة، تراجعت أعمالهم مع زيادة نسبة المبيعات بنسبة 0.4% فقط في عام 2022.أيضا نوه المحللون أن الانكماش الإجمالي - خسائر البضائع بسبب السرقة الخارجية والداخلية، والمنتجات التالفة، وسوء إدارة المخزون وأخطاء أخرى - يشكل 1.5% إلى 2% فقط من مبيعات تجار التجزئة.وأوضحوا أن هذه النسبة ثابتة لسنوات، على الرغم من أن تجار التجزئة أكدوا أن الأمر أكثر خطورة من أي وقت مضى بشأن السرقة.