الإثنين، 22 ربيع الثاني 1445 ، 06 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

رقم قياسي للسرقات.. عمليات السطو تكبد متاجر أمريكا 112 مليار دولار

سرقة هواتف
ارشيفية
أ أ
وثقت العديد من مقاطع الفيديو عمليات سطو ونهب عنيفة على المتاجر في الولايات المتحدة الأمريكية.

عمليات السطو على متاجر أمريكية:

اضافة اعلان

ونقلت وسائل إعلام  عن الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة أن خسائر تجار التجزئة نتيجة السرقات، زادت بنسبة 19% العام الماضي إلى 112 مليار دولار.

يأتي هذا بناء على مسح شمل 177 من تجار التجزئة، لكنها تقلصت مع انخفاض نسبة المبيعات خلال ذروة الوباء مع إغلاق المتاجر مؤقتا ونمت في عام 2022 مع إعادة فتح المتاجر.

ويعتبر هذا التأثير على الأرباح صغيرا وعابرا نسبيا - ولا يعد سببا كافيا وحده لإغلاق المتاجر وفقا للمحللين. 

كما وجدوا أن تسعة من كبار سلاسل متاجر التجزئة الذين أشاروا بشكل متزايد إلى التأثير المتزايد للسرقة، تراجعت أعمالهم مع زيادة نسبة المبيعات بنسبة 0.4% فقط في عام 2022.

أيضا نوه المحللون أن الانكماش الإجمالي - خسائر البضائع بسبب السرقة الخارجية والداخلية، والمنتجات التالفة، وسوء إدارة المخزون وأخطاء أخرى - يشكل 1.5% إلى 2% فقط من مبيعات تجار التجزئة.

 وأوضحوا أن هذه النسبة ثابتة لسنوات، على الرغم من أن تجار التجزئة أكدوا أن الأمر أكثر خطورة  من أي وقت مضى بشأن السرقة.

اقرأ أيضا

غزة - فلسطين
7:55 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

دولة أوروبية تدين تهديد وزير صهيوني بشأن استخدام النووي في غزة

WhatsApp Image 2023-11-06 at 5.30.39 PM
6:32 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عنصرية مقيتة مستمرة .. اعتداء على مسجد في هولندا

بلينكن
6:02 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

ظهر مرتديا واقيا للرصاص.. وزير الخارجية الأمريكية في زيارة مفاجئة لدولة عربية (صور)

قصف غزة
4:17 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

استشهاد 163 فلسطينيًّا في القصف المستمر على قطاع غزة

اقرأ أيضا

"رابطة العالم الإسلامي" تدين تصريحات وزير صهيوني بقصف غزة بالنووي

بشرية ومادية.. موجات الطقس تُكبد إيطاليا خسائر بمليارات اليورو

التعاون الخليجي: تصريحات وزير حكومة الاحتلال بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة تؤكد تطرف ووحشية الاحتلال الصهيوني

بعد شحنة كوكايين خبأت بإحكام.. ضبط أكثر من مليون حبة كبتاجون بدولة عربية

ارتفاع شهداء قصف الاحتلال على قطاع غزة إلى 9500 شهيدٍ

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

بايدن 1:30 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

بايدن في أول تصريح من نوعه: أيام نتنياهو باتت معدودة

وريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا 12:52 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

البنتاغون يعتزم تطوير قنبلة نووية أشد 24 مرة من قنبلة هيروشيما ونجازاكي

7757 9:18 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

مصرع 22 وإصابة 60 في إطلاق نار جماعي بولاية أمريكية

انتخب مجلس النواب الأمريكي، النائب الجمهوري مايك جونسون رئيسا له، بعد فشل ثلاث محاولات سابقة لاختيار رئيس للمجلس 2:53 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

خلفاً لمكارثي.. النواب الأمريكي ينتخب النائب الجمهوري مايك جونسون رئيسا

اقرأ أيضا

زلزال نيبال
6:03 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

الأسوأ منذ سنوات.. ارتفاع عدد ضحايا زلزال نيبال إلى 157 شخصًا

الدعم السريع تستولي على مدينة الجنينة في دارفور
5:14 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

الثالثة خلال أسبوع.. سقوط قواعد الجيش السوداني في دارفور بيد "الدعم السريع"

WhatsApp Image 2023-11-04 at 11.54.28 PM
1:08 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل .. مسلح يقتحم بوابات مطار هامبورغ وسماع طلقات نار.. ماذا يحدث في ألمانيا؟

وزير الخارجية ونظيره الأمريكي
8:31 م السبت، 04 نوفمبر 2023

وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي لبحث سبل وقف التصعيد في غزة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

ت
9:11 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

"تركته لله".. شاب يحطم عود المعازف بعد انشغال دام 10 سنوات

نزاهة
9:06 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

الموارد البشرية
9:00 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. "الموارد البشرية" تزف بشرى لهؤلاء الاشخاص

أكاديمية الطاقة والمياه
8:01 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. أكاديمية الطاقة والمياه تعلن عن فرص تدريب وتوظيف.. التفاصيل كاملة

الطقس - الارصاد - سحب - غيوم
7:54 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

هطول أمطار على جدة وحائل وغيوم وضباب على جبلي شدا الأسفل والأعلى

الحرب على المخدرات
7:42 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

في جازان والرياض والداير ..ضبط مخالفين وكميات كبيرة من السموم