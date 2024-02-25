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صحيفة تواصل الالكترونية

رقم صادم.. 62 ألفا بالسويد على علاقات بشبكات المافيا

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أرشيفية
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ارتفع في الآونة الأخيرة عدد حوادث إطلاق النار الذي أدى لسقوط قتلى بأكثر من ثلاثة أمثال خلال العقد الماضي في السويد.

الشبكات الإجرامية في السويد:اضافة اعلان

 وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام عن الشرطة السويدية، فإن نحو 62 ألفا ينشطون أو لديهم صلات بالشبكات الإجرامية في السويد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة.
هذا وتكافح السلطات منذ سنوات لاحتواء العنف المرتبط بالجريمة المنظمة، حيث زاد عدد حوادث إطلاق النار بأكثر من ثلاثة أمثال خلال العقد الماضي.
وتشهد حالياً مستويات جريمة أعلى بكثير من الدول المجاورة، حيث أكدت مفوضة الشرطة الوطنية بيترا لوند في مؤتمر صحفي قائلة: "لقد حددنا 14 ألف شخص نشطين في الشبكات الإجرامية.
وتابعت:"أما الأشخاص الذين لديهم صلات بهذه الشبكات، نقدر عددهم بما يصل إلى 48 ألفاً".
من جهته أوضح وزير العدل جونار سترومر أنه في عام 2022، وقع 62 حادث إطلاق نار في السويد.
وأضاف: "في عام 2023، على الرغم من انخفاض عدد حوادث إطلاق النار المميتة بشكل طفيف، فإن الأرقام الأولية تظهر أن السويد شهدت حوادث إطلاق نار مميتة أكثر بتسعة أمثال مقارنة مع النرويج والدنمارك وفنلندا مجتمعة".
يذكر أن شهر سبتمبر من العام الماضي شهد 11 حادث إطلاق نار، وكان الشهر الأكثر دموية في السويد منذ عام خمسة أعوام.

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