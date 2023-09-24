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صحيفة تواصل الالكترونية

رقم صادم.. وفاة 94 من منتسبي الجيش الليبي خلال عمليات الإنقاذ

إعصار دانيال- درنة
إعصار درنة
أ أ
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أعلن المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، عن وفاة 94 من منتسبي القيادة والأجهزة الأمنية الليبية في أعمال الإنقاذ التي جرت بدرنة والجبل الأخضر.اضافة اعلان

وفاة 94 من قوات الجيش

وأوضح المسماري أن 94 فردا من قوات شرق ليبيا لقوا مصرعهم خلال مشاركتهم في عمليات المساعدة والإنقاذ لأهالي مدينة درنة ومناطق شرق البلاد التي اجتاحتها الفيضانات قبل نحو أسبوعين.

وقال المسماري في إفادة صحفية: "إلى أسر منتسبي أفراد القوات المسلحة العربية الليبية والأجهزة الأمنية الأخرى كافة الذين شاركوا في عملية المساعدة وإنقاذ مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، أنعي ببالغ الحزن والأسى وفاة 94 شهيدا من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية".

إعصار دانيال

وفي الـ 10 من سبتمبر الجاري، اجتاح الإعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.

ووفقا لمعطيات منظمة الهلال الأحمر المحلية، تجاوزت حصيلة القتلى جراء الفيضانات التي شهدتها منطقة شرق ليبيا 11 ألف شخص، وهناك نحو 20 ألف مفقود. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، نزح أكثر من 38 ألف شخص من مناطق شمال شرق ليبيا المتضررة من الفيضانات.

وتواصل فرق الطوارئ انتشال جثث ضحايا الفيضانات شرقي ليبيا، حيث أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه تم تأكيد 4000 حالة وفاة في درنة ولا يزال أكثر من 8000 شخص في عداد المفقودين بعد أن جرفت الفيضانات والسيول عددا من أحياء درنة مخلفة دمارا هائلا.

جدير بالذكر أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب قالت إنها ستنظم مؤتمرا دوليا في المدينة الشهر المقبل من أجل إعادة إعمارها.

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