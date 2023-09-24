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صحيفة تواصل الالكترونية

رقم صادم.. فرار ملايين السودانيين بسبب الحرب خلال هذه الفترة

اشتباكات السودان
الحرب السودانية
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يعيش السودانيون كارثة حقيقية بسبب الحرب التي اندلعت قبل أشهر بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع، والذي تسبب في فرار الملايين منذ أبريل الماضي.اضافة اعلان

ملايين فروا من السودان بسبب الحرب:


كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن نحو 5.3 مليون شخص فروا من الحرب في السودان منذ منتصف أبريل الماضي.

وأوضح أنه مع دخول القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية شهره الخامس منذ منتصف أبريل، فر نحو 5.3 مليون شخص من منازلهم وسعوا إلى اللجوء في السودان والدول المجاورة.

عدد النازحين في السودان:


وحول تفاصيل النزوح بين مكتب الأمم المتحدة أيضا: "داخل السودان، نزح أكثر من 4.2 مليون شخص إلى 3929 موقعا في كل الولايات السودانية الـ18 حتى 19 سبتمبر الجاري".

كما عبر أكثر من مليون شخص حدود السودان إلى الدول المجاورة، ومن بينها جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.

ونوّه  أن المناشدات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة تعاني من ضعف التمويل بشدة حيث لم يتم تقديم سوى 31% من الاحتياجات المطلوبة.
وبحسب وزارة الصحة السودانية، فقد أسفرت الحرب في السودان حتى الآن عن مقتل 3 آلاف شخص، وإصابة 6 آلاف آخرين.

وتوجد دعوات بضرورة زيادة التمويل الإنساني للمنظمات المحلية والدولية، التي تقدم المساعدات الحيوية في السودان والدول المجاورة.

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