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صحيفة تواصل الالكترونية

رصدت هذا الشيء.. الأقمار الصناعية تثير مخاوف من حرب عالمية ثالثة

صواريخ نووية
صواريخ نووية
أ أ
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أثار صور التقطتها الأقمار الصناعية، مخاوف من الاتجاه نحو حرب عالمية ثالثة، في الوقت الذي تسعى فيه كل من روسيا والصين والولايات المتحدة إلى توسيع مواقع التجارب النووية.اضافة اعلان
ويخشى الخبراء من أن القوى العظمى في العالم تخطط لاختبار أسلحة نووية لأول مرة منذ عام 1996، حينما حظرت معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، إجراء التجارب النووية تحت الأرض.
وتظهر الصور التي حصلت عليها شبكة (CNN) الأمريكية، زيادة في أنشطة البناء وحفر الأنفاق في السنوات الأخيرة في القواعد النووية التي تسيطر عليها الدول الثلاث. 

تصاعد التوترات بين القوى النووية 

ويتزامن هذا مع تصاعد التوترات بين القوى النووية الثلاث.
وتدير الصين أحد المواقع النووية في منطقة شينجيانج في أقصى غرب البلاد، والآخر تديره روسيا في أرخبيل في المحيط المتجمد الشمالي، والثالث يقع في صحراء نيفادا بالولايات المتحدة.


ووفقًا لجيفري لويس، الأستاذ المساعد في مركز جيمس مارتن لدراسات منع انتشار الأسلحة النووية في معهد ميدلبري للدراسات الدولية، فإن صور الأقمار الصناعية التي امتدت على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية تظهر ظهور أنفاق جديدة تحت الجبال، وبناء طرق جديدة ومرافق تخزين، وزيادة في حركة الدخول والخروج من هذه المواقع.

استئناف التجارب النووية

وعلى الرغم من عدم وجود دليل يشير إلى أن الاستعدادات للاختبار الفوري جارية، قال لويس: "هناك بالفعل الكثير من التلميحات التي نراها تشير إلى أن روسيا والصين والولايات المتحدة قد تستأنف التجارب النووية".
وأضاف: "من الواضح جدًا أن الدول الثلاث، روسيا والصين والولايات المتحدة، استثمرت قدرًا كبيرًا من الوقت والجهد والمال ليس فقط في تحديث ترساناتها النووية، ولكن أيضًا في إعداد أنواع الأنشطة التي قد تكون مطلوبة لإجراء اختبار نووي".



معاهدة عام 1996 لحظر التجارب النووية تحت الأرض

الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن الصين والولايات المتحدة وقعتا على معاهدة عام 1996 التي حظرت التجارب النووية تحت الأرض، إلا أن أيًا منهما لم تصدق عليها. 

وعلى الرغم من أن روسيا صدقت على المعاهدة، فقد أعرب الرئيس فلاديمير بوتن في فبراير عن استعداده لإعطاء الأمر بإجراء تجربة نووية إذا اتخذت الولايات المتحدة الخطوة الأولى.

وقال آنذاك: "لا ينبغي لأحد أن يكون لديه أوهام خطيرة مفادها أن التكافؤ الاستراتيجي العالمي من الممكن تدميره".

وأضاف: "إن التهديد الناجم عن التجارب النووية يأتي من الدرجة التي تؤدي بها إلى تسريع سباق التسلح المتزايد بين الولايات المتحدة من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى. وعواقب ذلك هي أننا ننفق مبالغ هائلة من المال، على الرغم من أننا لم نعد أكثر أمانًا".

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