رسميًا.. أمير الكويت يؤدي اليمين الدستورية (فيديو)

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أدى أمير الكويت الجديد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية، أميرًا للبلاد.





وصول أمير الكويت مجلس الأمة لأداء اليمين اضافة اعلان



جلسة خاصة لمجلس الأمة



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وقبل قليل، وصل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى مجلس الأمة، وذلك لأداء اليمين الدستورية.وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، أحمد السعدون، وجه يوم 18 ديسمبر الجاري، الدعوة لحضور جلسة المجلس الخاصة العلنية، اليوم الأربعاء، لأداء الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرًا للبلاد أمام مجلس الأمة.وحسب وكالة الأنباء الكويتية، فقد أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي أن ذلك جاء بناء على طلب الحكومة إعمالا لأحكام المادة "60" من الدستور، التي تنص على أن يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين، واستنادًا إلى المادة "72" من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.وبناء عليه فإن المادة 60 من دستور الكويت تُنص على أن يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".في الوقت نفسه، وجه الشيخ مشعل الأحمد الشكر لقادة وزعماء العالم المعزين في وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد رحمه الله.