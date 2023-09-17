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قبل أن يتم القبض عليه..

راكب يضرب المضيفة ويحاول فتح باب الطائرة وهى في الجو

راكب
راكب حاول فتح باب الطائرة وهى في الجو
أ أ
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قبضت الشرطة الأمريكية على راكب حاول فتح باب طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز أثناء طيرانها في الجو.
وشوهد الراكب، الذي كان في الدرجة الأولى، وهو يهاجم سلة الوجبات الخفيفة بصورة غريبة، أثناء رحلة الطائرة أول من أمس من أتلانتا إلى سياتل، وفقا لصحيفة "البيان".اضافة اعلان


هاجم المضيفة وحاول فتح باب الطائرة

وأكد راكب كان على متن الطائرة أنه رأى الرجل يحاول فتح أحد الأبواب، مشيراً إلى أنه أيضاً هاجم مضيفة قبل أن يتم تقييده.
وقال الراكب: «الخبر السار أن الجميع في الدرجة الأولى وقفوا للمساعدة على إيقاف الرجل، لقد ضرب مضيفة طيران، وتم تقييده».


لم يتم تحويل مسار الطائرة

وأضاف: «لم أتمكن من معرفة ما إذا كان مختلاً عقلياً»، لافتاً إلى أنه لم يتم تحويل مسار الطائرة.
وأوضح راكب آخر أن الرجل كان يحاول محاربة الجميع، مؤكداً أنه كان لا بد من تثبيته حتى هبوط الطائرة بسلام.
ونوَّه الراكب، الذي وثَّق الواقعة المثيرة للجدل بمقطع فيديو على «إنستجرام»، بأنه قفز من مقعده وعرض مساعدته أثناء قيام الرجل بالتصرفات المريبة.


عمل جامح على متن رحلتنا

من جانبها، أكدت شركة «دلتا إيرلاينز» الواقعة، واصفةً الراكب بأنه «عميل جامح»، كان على متن رحلتها الجمعة الماضية.
وأضافت: «لا نتسامح مطلقاً مع أي سلوك غير منضبط على متن طائراتنا، خاصة تجاه موظفينا وعملائنا».

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