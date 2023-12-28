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راكب تسلل لمخزن عجلات طائرة بمطار باريس.. ومفاجأة بشأن ما حدث له

طائرة
طائرة
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في حادثة تكررت كثيرا، تسلل راكب خفية لمخزن العجلات بطائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الجزائرية في مطار باريس أورلي.

راكب تسلل لمخزن عجلات طائرة بمطار باريساضافة اعلان

وكانت المفاجأة هي العثور على الراكب على قيد الحياة وإن كان في حالة حرجة، وذلك رغم خطورة الرحلة ومغامرته بحياته.

وأوضح المصدر أن حياة الراكب في خطر وأنه يعالج في مستشفى قريب. وكانت الطائرة قادمة من مدينة وهران في غرب الجزائر في رحلة مدتها ساعتان ونصف الساعة إلى باريس.

ويواجه المتسللون لمخازن عجلات الطائرات وتخزين الشحنات غير المجهزة للركاب درجات حرارة تتراوح بين 50 و60 درجة مئوية تحت الصفر إضافة إلى نقص الأكسجين.

وفي 2019، هوت جثة يشتبه في أنه تسلل لطائرة من ارتفاع يُقدّر بمئات الأمتار من الطائرة التي كانت تحلق فوق جنوب غرب لندن لتسقط في حديقة منزل كادت أن تسقط فوق صاحبه في أثناء استمتاعه بحمام شمس.

وفي 2015، سقطت جثة متسلل لطائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، في رحلة من جوهانسبرج لمطار هيثرو بلندن، على متجر في ريتشموند بجنوب غرب لندن. ونجا متسلل آخر على ذات الرحلة التي استمرت 10 ساعات وعُثر عليه في مخزن عجلات الطائرة.

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