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رئيس وزراء دولة الاحتلال يتلقى ضربة موجعة على الهواء مباشرة

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نتنياهو
أ أ
قدم رئيس مجلس إقليمي في دولة الاحتلال استقالته على الهواء مباشرة من حزب الليكود الحاكم، قائلا إن السبب في ذلك هو فشل حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو في تحقيق الوعود التي قطعتها لمساعدة سكان غلاف غزة في خضم الحرب.اضافة اعلان

قطاع غزة المحاصر:


وكان تامير عيدان يتولى إدارة المجلس الإقليمي سدوت نيغف المتاخم لقطاع غزة المحاصر، ويضم المجلس مدينة نتيفوت و16 تجمعا صغيرا، مثل ألوميم وكفار ميمون.

الاستقالة من حزب الليكود:


وأعلن عيدان استقالته من حزب الليكود خلال مقابلة مع القناة 12 في التلفزيون، داعيا أعضاء الحزب إلى الاستقالة منه.

وقال: "أعلن استقالتي من حزب الليكود الحاكم، وألقي باللوم على حكومة الاحتلال، وأدعو كل أصدقائي وأعضاء اللجنة المركزية لحزب الليكود، لفعل الأمر نفسه في ظل هذا الفشل الذريع".

نص الاستقالة:

وكان عيدان يقرأ نص استقالته المكتوب الذي قال إنه بعثه إلى نتنياهو.

وشنت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة في 7 أكتوبر هجوما مباغتا على المستوطنات والقواعد العسكرية للكيان المحتل المحيطة بالقطاع.

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