رئيس وزراء بريطانيا: فرص هائلة ومستقبل واعد للشراكة مع المملكة

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أكد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك: أن الشراكة البريطانية مع المملكة، عميقة
ومتنامية.
فرص هائلة ومستقبل واعد للشراكة مع المملكة وأوضح أن رؤية 2030 خلقت فرصًا هائلة، وأن التبادل
التجاري بين لندن والرياض تجاوز 17 مليار جنيه إسترليني ما يعادل "21 مليار
دولار".
وعلى هامش مبادرة "المستقبل العظيم"، أكد سوناك، انطلاق المرحلة التالية من الشراكة العميقة والمتنامية بين المملكة والمملكة المتحدة، وأنه خلال اليومين المقبلين، سنستمع من القادة والشركات حول كيفية جعل رؤية 2030 حقيقة واقعة، والفرص الهائلة التي توفرها لنا جميعًا”.
25 ألف بريطاني يعيشون في المملكة وكشف
سوناك أن ما يقرب من 25 ألف بريطاني يعيشون في المملكة في الوقت الحاضر.
ومنذ إطلاق نظام الإعفاء الإلكتروني الجديد من التأشيرة في يونيو 2022، استقبلت بريطانيا أكثر من 400 ألف مواطن.
دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد ريشي سوناك: الشراكة السعودية البريطانية عميقة ومتنامية.. و #رؤية_السعودية_2030 خلقت فرصاً هائلة لنا جميعاً.#معاً_لمستقبل_عظيم#GREATFUTURES— وزارة التجارة (@MCgovSA) May 15, 2024
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وبين أن المملكة المتحدة تتفوق عالميًّا في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وقد تخرج آلاف المواطنين من الجامعات البريطانية في مجالات التمويل والأزياء ومبيعات المنتجات الفاخرة وغيرها.