الإثنين، 27 جمادى الأولى 1445 ، 11 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

رئيس هيئة الأركان يبحث مع وزير القوات الجوية الأمريكية التعاون بالمجال العسكري

GBFPdieXoAAYWYp
رئيس هيئة الأركان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وزير القوات الجوية الأمريكية فرانك كيندال، مساء اليوم الإثنين.اضافة اعلان

بحث العلاقات الثنائية


وأوضحت وزارة الدفاع، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، أن الطرفين بحثا العلاقات الثنائية وآفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي.


"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

 





اقرأ أيضا

الخارجية الروسية
8:36 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

الخارجية الروسية تستدعي السفير الدنماركي.. ماذا يحدث؟

الكويت
8:29 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

بعثة دبلوماسية مفاجئة من الفلبين للكويت.. ماذا عن مصير أزمة العمالة المنزلية؟

قطة
5:53 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

دولة أوروبية مهددة بالدمار.. قطط تتجول بشوارعها بعد نموها في مفاعل نووي

تحطم مقاتلة أميركية من طراز إف 16
5:11 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

تحطم طائرة مقاتلة أمريكية .. ونهاية مثيرة لقائدها

اقرأ أيضا

الآثار والتداعيات.. المحكمة العليا في الهند تصادق على إلغاء الحكم الذاتي لكشمير

17 مصابا في اصطدام قطارين بإيطاليا

مفاجأة صادمة بالبيت الأبيض.. هذا ما كشفه عن مخزون الأسلحة والذخيرة

جيوش الذباب تجتاح دولة عربية

فرنسا تسقط مسيّرتين في البحر الأحمر

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

حريق
6:54 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

حريق هائل يلتهم خزانات مصفاة إيرانية

العدوان الصهيوني على غزة
5:02 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

عشرات الشهداء والمصابين في غارات لجيش الاحتلال وسط قطاع غزة

Capture
2:12 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية يبحثون مع ترودو وقف العدوان على غزة

انهيارمنجم ذهب في نيجيراي
2:07 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. قتلى وجرحى جراء انهيار منجم ذهب في هذه الدولة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أهم 10
10:02 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تعليق الدراسة الحضورية غدًا بعدة مناطق وتنفيذ حكم الشرع بجان في الحدود الشمالية

هيئة تقويم التعليم
9:02 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. لأول مرة.. قياس مستوى المدارس عبر منصة "تميز" بدعم 1700 أخصائي ومشرف

الابل
8:34 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

"لها أوابد كأوابد الوحش".. تحذير مهم عند نقل الإبل بواسطة المركبات

الدفاع المدني - امطار (2)
8:29 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

"تعليم مكة": تحويل الدراسة غدًا الثلاثاء عن بعد في مدارس مكة والجموم وبحرة والكامل

امطار المدينة -- مسجد قباء
8:03 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول وبرد على منطقة المدينة حتى هذا الموعد

GBE6TYrXMAA4WZH
8:02 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. الإسعاف الجوي يباشر حادث تصادم وإصابات على طريق شرما بتبوك (صور)