رئيس هيئة الأركان يبحث مع وزير القوات الجوية الأمريكية التعاون بالمجال العسكري

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التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وزير القوات الجوية الأمريكية فرانك كيندال، مساء اليوم الإثنين. اضافة اعلان





بحث العلاقات الثنائية



معالي رئيس #هيئة_الأركان_العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، يلتقي وزير القوات الجوية الأمريكية السيد فرانك كيندال، ويبحثان العلاقات الثنائية وآفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي. pic.twitter.com/z2dM72TkxR — وزارة الدفاع (@modgovksa) December 11, 2023

وأوضحت وزارة الدفاع، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، أن الطرفين بحثا العلاقات الثنائية وآفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي.



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