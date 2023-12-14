الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

رؤساء أركان دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يزورون مقر التحالف

رؤساء أركان الدول الإسلامية
رؤساء أركان دول التحالف الإسلامي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
قام رؤساء الأركان بدول التحالف الإسلامي والدول الداعمة اليوم، بزيارة لمقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مدينة الرياض, في مقدمتهم معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي, وكان في استقبالهم الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي وممثلي الدول الأعضاء في التحالف الإسلامي.اضافة اعلان

أهم أعمال التحالف

 واستمع رؤساء الأركان إلى إيجاز عن أهم أعمال التحالف ومبادراته الإستراتيجية التي يعمل عليها وآلياته في تنسيق جهود الدول الأعضاء وتوحيدها بما يخدم العالم الإسلامي والمجتمع
 الدولي في القضاء على آفة الإرهاب، كما اطلعوا على آخر التقارير والإحصاءات والرصد والمتابعة التي يعمل عليها التحالف والتي تُعنى بالجماعات والمنظمات الإرهابية حول العالم.
 مما يذُكر، أن هذه الزيارة أتت على هامش الاجتماع الثاني لرؤساء الأركان بدول التحالف الإسلامي والدول الداعمة الذي عُقد اليوم في مدينة الرياض.

1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

بعد زيارة "ستولتنبرغ" للرياض.. الناتو: نرغب في تعزيز العلاقات مع المملكة

"النواب الأمريكي" يوافق على فتح تحقيق رسمي لعزل "بايدن"

كارثة بدولة عربية.. 80 % من موطن الأسماك تحول إلى يابسة

تسريب وثائق سرية واستياء مسؤولين أمريكيين .. ماذا يحدث؟

عاجل.. محاولة لإدخال أم الخبائث عبر طائرات عسكرية بدولة خليجية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

واردات الخليج 7:34 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

من بينها 5 دول خليجية.. إيران تلغي تأشيرة الدخول عن مواطني 33 دولة

ذباب تسي تسي 11:14 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

جيوش الذباب تجتاح دولة عربية

Capture 2:12 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية يبحثون مع ترودو وقف العدوان على غزة

السويد- مظاهرات ضد حرق المصحف 5:39 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

البرلمان الدنماركي يقرّ قانونًا يحظر إحراق المصحف

اقرأ أيضا

مخدرات
7:57 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

"مخدرات وذهب ومتفجرات" عملية أمنية واسعة شارك فيها الجيش بدولة عربية

واردات الخليج
7:34 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

من بينها 5 دول خليجية.. إيران تلغي تأشيرة الدخول عن مواطني 33 دولة

منظمة التعاون الإسلامي تؤكد
3:24 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

بيان مهم لـ "التعاون الإسلامي" بشأن قرار المحكمة العليا الهندية تجاه كشمير

الاحتلال في غزة
12:54 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

قوات الاحتلال تنكل بالمرضى والطواقم الطبية بعد اقتحام مستشفى كمال عدوان بغزة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
6:02 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. في الساعات الأخيرة.. حساب المواطن يجيب على سؤال ملح بسبب تحديث البوابة الإلكترونية

ضريبة القيمة المضافة بالمملكة - احتساب
5:59 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

توضيح من الزكاة بشأن إعفاء خدمات التعليم الأهلي من رسوم ضريبة القيمة المضافة

وزير الخارجية - اجتماع دول الكاريبي
5:57 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

وزير الخارجية يدعو دول مجلس الأمن دائمة العضوية لتكثيف مساعي وقف إطلاق النار في غزة

بطاقة تقدير
5:34 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

بطاقة تقدير من التأمينات.. تعرف على خدماتها وخطوات التسجيل

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
5:01 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل من "حساب المواطن" بخصوص تحديث بيانات المستفيدين

فيروس كورونا
4:26 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

أحدث سلالات كوفيد في العالم.. أبرز خصائصها وأعراضها