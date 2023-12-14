رؤساء أركان دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يزورون مقر التحالف

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قام رؤساء الأركان بدول التحالف الإسلامي والدول الداعمة اليوم، بزيارة لمقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مدينة الرياض, في مقدمتهم معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي, وكان في استقبالهم الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي وممثلي الدول الأعضاء في التحالف الإسلامي. اضافة اعلان





أهم أعمال التحالف



واستمع رؤساء الأركان إلى إيجاز عن أهم أعمال التحالف ومبادراته الإستراتيجية التي يعمل عليها وآلياته في تنسيق جهود الدول الأعضاء وتوحيدها بما يخدم العالم الإسلامي والمجتمعالدولي في القضاء على آفة الإرهاب، كما اطلعوا على آخر التقارير والإحصاءات والرصد والمتابعة التي يعمل عليها التحالف والتي تُعنى بالجماعات والمنظمات الإرهابية حول العالم.مما يذُكر، أن هذه الزيارة أتت على هامش الاجتماع الثاني لرؤساء الأركان بدول التحالف الإسلامي والدول الداعمة الذي عُقد اليوم في مدينة الرياض.