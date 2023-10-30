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ذعر وارتباك.. فرنسا تخلي مدارس صهيونية من طلابها

وزير التعليم في فرنسا
وزير التعليم في فرنسا
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قررت الشرطة الفرنسية، إخلاء عدد من المدارس اليهودية، اليوم الإثنين، في أنحاء باريس وضواحيها.

إخلاء المدارس اليهودية في فرنسا:

 وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام، فقد جاء قرار السلطات الفرنسية، بسبب تهديدات بوجود قنابل داخل المدارس.

وأوضحت أن هناك تهديدا بوجود قنبلة تجاه العديد من المدارس اليهودية، وأنه تم إخلاء بعض هذه المدارس.

وكشفت مصادر أن هناك مدارس أخرى طُلب من الآباء اصطحاب أطفالهم إلى المنزل، وأن التهديد المجهول كان "بتفجير قنابل في 20 مدرسة يهودية مختلفة في منطقة باريس".

كما نوه أن الشرطة والقوات الأمنية تبحث عن عبوات ناسفة في هذه المدارس، إلا أنها لم تجد حتى الآن أي دليل على وجود شيء.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن الجميع بخير، إلا أن هذا الحدث تسبب في حالة من الذعر بين الآباء، والجميع يمر بفترة صعبة، بسبب الوضع في دولة الاحتلال.اضافة اعلان

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