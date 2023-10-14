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ذعر في متحف اللوفر بباريس بسبب بلاغ بوجود قنبلة

متحف اللوفر بباريس
متحف اللوفر في باريس
أ أ
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تداولت مواقع اخبارية صور وفيديوهات تظهر حالة من الرعب والفزع في متحف "اللوفر" في باريس بعد أنباء عن وجود قنبلة.

حالة من الفوضى:اضافة اعلان


وتسبب ذلك في حدوث حالة من الفوضى الشديدة داخل المتحف وبدأ الزوار في الفرار.

وفيما يبدو أن صافرات الإنذار دوت في المتحف ما جعل الزوار يفرون خوفا من حدوث انفجار.

 أزمة بق الفراش 


وصارت أزمة بق الفراش هي الأولى في فرنسا، وذلك بعد تفاقمها وامتدادها إلى المدارس.

وكانت وزارة التعليم الفرنسية قد قررت إغلاق خمس مدارس، لإجراء عمليات تطهير من بق الفراش، الذي انتشر على نطاق واسع.

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أن  الحديث يدور عن مدارس منتشرة في إدارات مختلفة في جنوب وجنوب شرق وشرق البلاد.

وأوضحت أن بق الفراش قد تم اكتشافه في عدة مؤسسات تعليمية أخرى، ولكن تم اتخاذ قرار بعدم إغلاقها بشكل كامل.

كما لفتت الصحيفة إلى أن المشكلة تفاقمت بعد أن رفعت السلطات القيود المتعلقة بفايروس كورونا، والآن يمكن ملاحظة الحشرات في وسائل النقل والمستشفيات.

انتشاره في لندن:

كما ترددت أنباء في وقت سابق أن لندن بدورها تعاني من ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ بق الفراش بمعدل الثلثين.
وذكرت البيانات ارتفاع عدد الأسر التي تعاني من وجود بق الفراش بشكل ملحوظ، بين عامي 2021 و2023.
يذكر أن هذه الطفيليات يزداد انتشارها بشكل كبير في فصل الصيف وتحديدا، عندما يبدأ الكثيرون بتنظيم رحلات سفر جماعية.

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