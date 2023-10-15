دول مجلس التعاون تنجح في تسجيل نمو بنسبة 7.3% في عام 2022

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سجلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموًا ملحوظًا في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 7.3% في عام 2022.

أعلن ذلك الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي، خلال مشاركته في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا في المغرب. اضافة اعلان





التخفيف من الآثار الاقتصادية





مسار محفوف بالمخاطر





حلول مستدامة وإجراءات مشتركة





تحسين مناخ الأعمال والتنافسية



وقال الأمين العام لمجلس التعاون إنه في خضم الاضطرابات الاقتصادية، تمكن صناع السياسات في دول مجلس التعاون من التخفيف من الآثار الاقتصادية لهذه الاضطرابات.وأكد البديوي، أن التحديات الاقتصادية تشكل تهديدًا، لهدفنا المشترك المتمثل في عالم خال من الفقر ويتسم بالتنمية المستدامة والرخاء المشترك.مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي يسير على مسار محفوف بالمخاطر، حيث يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.وأشار الأمين العام لمجلس التعاون، إلى أن التصدي للتحديات العالمية يتطلب من الجميع الالتزام بالقيم والأهداف المشتركة، والاعتراف بأن الترابط العالمي يستلزم التعاون والتآزر بشكل مشترك.وقال إن التحديات الاقتصادية العالمية تتطلب إيجاد حلول مستدامة تخفف من آثار هذه التحديات وتعتمد هذه الحلول ومتانتها على الجهود والإجراءات المشتركة للمجتمع الدولي.وأضاف، أن ذلك يأتي من خلال التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، وكذلك الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول والمؤسسات الدولية، لضمان مستقبل عالمي أكثر ازدهارًا وإنصافًا واستدامة.وأشاد البديوي، بالتقدم المحرز "في الإصلاحات الهيكلية" الذي قامت به دول المجلس في مواجهة التحديات الاقتصادية، والتي أتت نتائجها بإيجابية على الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، والقدرة التنافسية.