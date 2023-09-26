دول الخليج تتصدر أقل10 دول في عدد الوفيات عالميا.. وهذا ترتيب المملكة

أ أ



سجلت المملكة الترتيب الرابع بين الدول التي سجلت أقل عدد من الوفيات على مستوى العالم.



وكشفت إحصائيات نشرت حديثا بيانات تم جمعها بين 2011 و2021، حيث تصدرت القائمة دول الخليج. اضافة اعلان





ترتيب المملكة في عدد الوفيات:

وأوضحت شركة الإحصائيات Statista أن قائمة الدول العشر تضم الأقل وفيات في العالم، حسب الترتيب التالي:1-قطر - حالة وفاة واحدة لكل ألف شخص2- الإمارات - حالتا وفاة لكل ألف شخص3- البحرين - حالتا وفاة لكل ألف شخص4- المملكة - ثلاث حالات وفاة لكل ألف شخص5. الكويت - ثلاث حالات وفاة لكل ألف شخص6. المالديف - ثلاث حالات وفاة لكل ألف شخص7. سلطنة عمان - أربع حالات وفاة لكل ألف شخص8. الأردن - أربع حالات وفاة لكل ألف شخص9. أندورا - أربع حالات وفاة لكل ألف شخص10. الجزائر - خمس حالات وفاة لكل ألف شخصوفي إحصائية أخرى نشرت عبر موقع world population review، أظهرت المعلومات التي تم جمعها بين 2015 و2020، نتيجة متقاربة للإحصائية السابقة.وفي هذه الإحصائية تضم قائمة الدول العشر الأقل وفيات في العالم، كالآتي:1- قطر - 1.2 حالة وفاة لكل ألف شخص2- الإمارات 1.5 حالات وفاة لكل ألف شخص3- البحرين 2.4 حالات وفاة لكل ألف شخص4- سلطنة عمان 2.4 حالات وفاة لكل ألف شخص5- الكويت 2.7 حالات وفاة لكل ألف شخص6- المالديف 2.8 حالات وفاة لكل ألف شخص7- المملكة 3.5 حالات وفاة لكل ألف شخص8- فلسطين 3.5 حالات وفاة لكل ألف شخص9- الأردن 3.9 حالات وفاة لكل ألف شخص10- جزر سليمان 4.3 حالات وفاة لكل ألف شخصونوهت البيانات أن انخفاض معدلات الوفيات يشير إلى زيادة ملحوظة في متوسط الأعمار في تلك الدول، وذلك لأسباب عدة، منها:-نظام الرعاية الصحية المتقدم.- توافر الموارد الكافية للحصول على العلاج.- تحسن النظام الغذائي الصحي.- سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية.