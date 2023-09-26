الثلاثاء، 11 ربيع الأول 1445 ، 26 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

دول الخليج تتصدر أقل 10 بلدان بالوفيات عالميا.. وهذا ترتيب المملكة

العلم السعودي
السعودية
أ أ
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سجلت المملكة الترتيب الرابع بين الدول التي سجلت أقل عدد من الوفيات على مستوى العالم.

وكشفت إحصائيات نشرت حديثا بيانات تم جمعها بين 2011 و2021، حيث تصدرت القائمة دول الخليج.اضافة اعلان

ترتيب المملكة في عدد الوفيات:



وأوضحت شركة الإحصائيات Statista أن قائمة الدول العشر تضم الأقل وفيات في العالم، حسب الترتيب التالي:

1-قطر - حالة وفاة واحدة لكل ألف شخص

2- الإمارات - حالتا وفاة لكل ألف شخص

3- البحرين - حالتا وفاة لكل ألف شخص

4- المملكة - ثلاث حالات وفاة لكل ألف شخص

5. الكويت - ثلاث حالات وفاة لكل ألف شخص

6. المالديف - ثلاث حالات وفاة لكل ألف شخص

7. سلطنة عمان - أربع حالات وفاة لكل ألف شخص

8. الأردن - أربع حالات وفاة لكل ألف شخص

9. أندورا - أربع حالات وفاة لكل ألف شخص

10. الجزائر - خمس حالات وفاة لكل ألف شخص

وفي إحصائية أخرى نشرت عبر موقع world population review، أظهرت المعلومات التي تم جمعها بين 2015 و2020، نتيجة متقاربة للإحصائية السابقة.

وفي هذه الإحصائية تضم قائمة الدول العشر الأقل وفيات في العالم، كالآتي:

1- قطر - 1.2 حالة وفاة لكل ألف شخص

2- الإمارات 1.5 حالات وفاة لكل ألف شخص

3- البحرين 2.4 حالات وفاة لكل ألف شخص

4- سلطنة عمان 2.4 حالات وفاة لكل ألف شخص

5- الكويت 2.7 حالات وفاة لكل ألف شخص

6- المالديف 2.8 حالات وفاة لكل ألف شخص

7- المملكة 3.5 حالات وفاة لكل ألف شخص

8-  فلسطين 3.5 حالات وفاة لكل ألف شخص

9-  الأردن 3.9 حالات وفاة لكل ألف شخص

10- جزر سليمان 4.3 حالات وفاة لكل ألف شخص

ونوهت البيانات أن انخفاض معدلات الوفيات يشير إلى زيادة ملحوظة في متوسط الأعمار في تلك الدول، وذلك لأسباب عدة، منها:

-نظام الرعاية الصحية المتقدم.

- توافر الموارد الكافية للحصول على العلاج.

- تحسن النظام الغذائي الصحي.

- سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية.

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