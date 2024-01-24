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دولة عربية تعلن تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا

كورونا - متحور جديد
المتحور الجديد لفيروس كورونا
أ أ
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أعلنت السلطات الصحية في تونس تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا " جي إن .1" في تونس.

تونس تسجل أول إصابة بمتحور جي إن .1اضافة اعلان


وأفاد مدير عام المركز التونسي لليقظة الدوائية رياض دغفوس اليوم، أنه تم اكتشاف أول حالة إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا « جي إن.1″ في تونس على إثر القيام بالتقطيع الجيني لـ 60 عينة من قبل إحدى مستشفيات العاصمة.
 ودعا دغفوس إلى ضرورة اتباع إجراءات التوقي من كوفيد-19 للحدّ من انتشار هذا المتحور.

جي إن .1 متحور كورونا الأكثر انتشارًا


يذكر أن "متحور مثير للاهتمام" الأكثر انتشارا حاليا، حسبما وصفت منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد من فيروس كورونا "كوفيد-19"، والذي أطلقت عليه اسم "جيه إن 1" .

وأعلنت المنظمة عن ارتفاع معدل الإصابة بالمتحور الجديد في جميع أنحاء العالم، إذ ارتفع بنسبة 52% بين الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 17 ديسمبر من عام 2023.

وقد نصحت المنظمة بأخذ اللقاحات لتفادي الإصابة وتخفيف الأعراض، وطالبت بالعودة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر.

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