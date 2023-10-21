دولة تعاقب سارقي الهواتف المحمولة بالسجن مدى الحياة

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قررت الحكومة في بيرو إعادة النظر في تنزيل العقوبات على سارقي الهواتف المحمولة، وذلك بفرض عقوبات قاسية على من يسرق هاتفا محمولا، تتضمن السجن المؤبد. اضافة اعلان





عقوبة سارقي الهواتف المحمولة:

وأوضحت الحكومة في بيرو، أن العقوبة سيتم تطبيقها حال قتل السارق شخصا ما أثناء سرقة الهاتف المحمول.من جانبه صرح وزير الداخلية فيسنتي روميرو إن العقوبات الجديدة ستبعث تحذيرا واضحا لكل من يسرقون الهواتف المحمولة.وكانت التغييرات على قانون العقوبات في البلاد، التي وافق عليها الكونغرس أخيرا ، قد دخلت أمس الأول الخميس حيز التنفيذ.يذكر أن قانون العقوبات في بيرو لم يكن يتضمن عقوبة السجن لسرقة الهواتف المحمولة.لكن السلطات تقول إنها قررت إعادة النظر في القانون بعد أن لاحظت ارتفاع معدل سرقة الأجهزة المحمولة في جميع أنحاء البلاد.كما تم الإبلاغ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، عن سرقة 1.2 مليون هاتف محمول، وفقا لهيئة الاتصالات في البلاد، وهو ما يعني أن 4 آلاف جهاز تعرض للسرقة يوميا.