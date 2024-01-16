دولة تحذر مواطنيها من تشييع الجنازات بعد تسبب وباء في وفاة المئات

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حذرت السلطات الحكومية في زامبيا السكان من المشاركة في تشييع المتوفيين بوباء الكوليرا الذي تسبب في وفاة المئات من السكان.





وفاة المئات في زامبيا بسبب الكوليرا: اضافة اعلان



انتشار وباء الكوليرا بدول أفريقية:



وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام عالمية، أمس الأحد، فإن مئات المواطنين توفوا وأصيب آلاف آخرون بعد تفشي وباء الكوليرا.وأوضحت أن أقرباء المواطنين الذين يعالجون من المرض خارج تجمعوا في ملعب بالعاصمة لوكاسا، في انتظار أي معلومات حول ما إذا كان أفراد عائلاتهم على قيد الحياة أم لا.ونقلت عن أحد المواطنين الذي توفيت جدته قوله: "بالنسبة لنا، كنا ننتظر فقط خروجها من المستشفى. لكن للأسف، قيل لنا أنها توفت".من جانبها زارت وزيرة الصحة في البلاد، سيلفيا ماسيبو، المركز وعبرت عن تعاطفها مع المتضررين ونصحت بعدم حضور الأقرباء جنازات المتوفين بسبب المرض.وكان الرئيس الزامبي هاكايندي هيشيليما، قد حثّ الناس في وقت سابق، على الخروج من المدن والعودة إلى المناطق الريفية، حيث لا تزال المدارس مغلقة لمنع المزيد من انتشار الوباء.وقد تم الإبلاغ عن 351 حالة وفاة وما يقرب من 9 آلاف حالة عدوى.وأيضا تم تسجيل حالات من الإصابة بالكوليرا في زمبابوي وموزمبيق المجاورتين.ويعتقد أن تغير المناخ كان سببا في هطول الأمطار الغزيرة التي لوثت مياه الشرب لأولئك الذين يعيشون في المناطق المزدحمة والأكثر فقرا.يذكر أن حالات الإصابة بالكوليرا في العام الماضي، قد سجلت 4000 حالة وفاة بالكوليرا و667 ألف حالة إصابة على مستوى العالم، بحسب ما نشرته منظمة الصحة العالمية.