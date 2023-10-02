الإثنين، 17 ربيع الأول 1445 ، 02 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

تسبب في ألف وفاة خلال 2023..

دولة آسيوية تواجه أسوأ انتشار لفيروس شديد الخطورة

البعوض وحمى الضنك
حمى الضنك
أ أ
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تعاني بنجلاديش من انتشار فيروس حمى الضنك الخطير، حيث تسبب في وفاة أكثر من ألف شخص منذ مطلع العام 2023، بحسب أرقام رسمية نشرتها المديرية العامة للخدمات الصحية، حيث أكدت أن الفيروس الذي ينقله البعوض، تسبب في وفاة 1006 أشخاص من بين أكثر من 200 ألف إصابة مؤكدة.اضافة اعلان

تحذير الصحة العالمية


وكانت منظمة الصحة العالمية حذّرت في سبتمبر من أن بنغلادش تشهد أسوأ موجة تفشّ لحمى الضنك في تاريخها.
وأوضح مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إلى أن "الوباء يمارس ضغطا هائلا على النظام الصحي في بنغلادش".

أول ظهور للفيروس


وقال مدير الخدمات الصحية السابق بي-نذير أحمد إن عدد الوفيات منذ مطلع 2023 يفوق إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ عام 2000، عندما رصدت بنغلادش أول تفشّ لحمى الضنك على أراضيها، مضيفا لوكالة الأنباء الفرنسية "إنه حدث هائل، سواء في بنغلادش أو في العالم".

ماذا تعرف عن حمى الضنك؟


وحمّى الضنك مرض متوطن ينتقل عن طريق البعوض ويسبب الحمى الشديدة والصداع والغثيان والقيء وآلام العضلات، وفي الحالات الشديدة نزيفا يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

وحذرت منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة من أن حمى الضنك والأمراض الأخرى الناجمة عن الفيروسات التي ينقلها البعوض تنتشر بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع بسبب تغير المناخ.

 واظهرت الأرقام الرسمية أن بين المتوفين هذا العام 12 طفلا دون الـ 15 عاما، بعضهم رضع، وتتجاوز حصيلة هذا العام العدد القياسي السابق المسجل في عام 2022 والبالغ 281 حالة وفاة.

ويعزو العلماء تفشي المرض في عام 2023 إلى عدم انتظام هطول الأمطار وارتفاع درجة الحرارة خلال الرياح الموسمية السنوية، مما شكل ظروفا مثالية لتكاثر البعوض، وبات الفيروس المسبب للمرض متوطنا في بنغلادش التي تواجه تفاقما للأوبئة منذ مطلع القرن.

 وسُجلت معظم الاصابات خلال الرياح الموسمية من يوليو إلى سبتمبر، وهي الأشهر التي تهطل فيها غالبية الأمطار السنوية في البلاد، بالإضافة إلى الفيضانات وانزلاقات التربة العرضية،  إلا أنه في السنوات الأخيرة، بدأت المستشفيات في بنغلادش باستقبال المصابين بهذا المرض خلال أشهر الشتاء.

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