دور أولياء الأمور والطلاب.. الصحة تطلق حملة ضد التنمر داخل المدراس

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أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية للحد من التنمر في المدارس؛ بهدف تعزيز الصحة النفسية لدى الطلاب بجميع المراحل والحد من ظاهرة التنمر. اضافة اعلان

وأهابت الوزارة بالمعلمين ومديري المدارس بأهمية إشراك الطلاب وأولياء الأمور ليكونوا جزءاً من فرق الحد من التنمر.





سلوك غير مقبول وله عواقب





علامات تعرض الطالب للتنمر





تجاهل المتنمر والابتعاد عنه





10% من الطلاب يتركون المدرسة بسبب التنمر





4 أشكال للتنمر



وأهمية تذكير الطلاب بأن هذا السلوك غير مقبول وأن له عواقب، ومساعدة الطلاب على الانخراط في السلوك الإيجابي وتعليمهم مهارات التدخل عند حدوث التنمر.وتهدف الحملة إلى تعريف الطلاب بأشكال التنمر وآثاره وكيفية التعامل معه، إضافةً إلى توعية أولياء الأمور والأسر بخطورة التنمر وأهمية دورهم في التعامل معها والتصدّي لها.وأشارت إلى أن أهم العلامات التي تدل على تعرض الطالب للتنمر هي الإصابات الجسدية، ضعف التحصيل الدراسي، وكذلك القلق والتقلبات المزاجية إلى جانب التغيير في عادات الأكل.وشددت «الصحة» على أهمية التوعية للوقاية من التنمر، إذ تشمل الإجراءات الوقائية في تعريف الطلاب بأشكال التنمر وآثاره، وتعليمهم كيفية التعامل مع التنمر.وتوعية أولياء الأمور والأسر بخطورة التنمر من خلال مراقبة تصرفات الابن التي تدل على تعرضه للتنمر وتثقيفه عن هذا السلوك الخاطئ وكيفية التصرف عند حدوث ذلك عليه.ودعت الوزارة الطلاب الذين يتعرضون للتنمر إلى التواصل مع معلميهم، أو أولياء أمورهم، أو أي شخص آخر يثقون به، وكذلك تجاهل المتنمر والابتعاد عنه وعدم الرد عليه، مع أهمية عدم البقاء وحيداً مع المتنمر.مشيرةً إلى أن آخر الدراسات خلصت إلى أن 57 % من حالات التنمر تتوقف عندما يتخذ المُتنمر عليه إحدى تلك الطرق.أعلنت وزارة الصحة، أن أكثر من 10% من الطلاب الذين يتركون المدرسة يفعلون ذلك بسبب تعرضهم للتنمر المتكرر.وكشفت أن واحدًا من كل خمسة طلاب أبلغ عن تعرضه للتنمر من قبل زملائهوتعرف الوزارة، التنمر بأنه سلوك عدواني يتسبب فيه شخص أو مجموعة من الأشخاص عن قصد، وبشكل متكرر عدة مرات ضد فرد أو مجموعة أشخاص، لجعلهم يشعرون بأنهم أقل قوة وعاجزين.وتشمل الأنواع الشائعة من التنمر ما يلي:1 - اللفظي (مثل: الشتائم والسخرية).2 - الاجتماعي يتضمن الإضرار بسمعة شخص ما أو علاقاته (نشر الشائعات عنه).3 - الجسدي من خلال إيذاء جسد الشخص أو ممتلكاته (مثل الضرب، أخذ أو كسر أشياء خاصة به).4 - التنمر الإلكتروني الذي يحدث عبر الإنترنت (نشر محتوى سلبي كاذب في وسائل التواصل الاجتماعي).