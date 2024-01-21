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دمار شامل.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 25105

تشييع شهداء غزة
شهداء غزة
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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 107 على التوالي إلى 25105 شهداء، والجرحى إلى 62681، وكان معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.اضافة اعلان

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 25105

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 178 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 293 خلال الساعات 24 الماضية، لافتة النظر أن العديد من الشهداء والجرحى لازالوا تحت ركام المنازل المدمرة في قطاع غزة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال ، بلدة عارورة شمال غرب رام الله، واعتقلت عدد من الفلسطينيين، بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها.

الأمم المتحدة: دمار شامل في غزة لم يسبق له مثيل

يأتي هذا في وقت أكد فيه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أن "الدمار الشامل الذي لحق بقطاع غزة وعدد الضحايا المدنيين في مثل هذه الفترة القصيرة" لم يسبق لهما مثيل على الإطلاق خلال فترة ولايته أميناً للأمم المتحدة.

 جاء ذلك في كلمته أمام قمة حركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأوغندية كمبالا، موضحاً أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون القصف المستمر، والمخاطر اليومية التي يتعرضون لها، والقيود الهائلة على الطرق المتضررة، وانقطاع الاتصالات، ومنع الوصول.

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