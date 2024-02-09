الجمعة، 28 رجب 1445 ، 09 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

دعوات أوربية للاحتلال بوقف هدم المدارس في الضفة الغربية

هدم المدارس في الضفة الغربية
هدم المدارس في الضفة الغربية - فلسطين
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

دعت عدد من الدول معظمها أوروبية، الاحتلال إلى التوقف فورًا عن هدم المدارس الفلسطينية ومصادرة المنازل والممتلكات في الضفة الغربية المحتلة.

 

هدم المدارس في الضفةاضافة اعلان

 وقالت الدول في بيان مشترك: " إنه يجب على الاحتلال احترام التزامها كقوة احتلال بضمان الحق في التعليم للسكان الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال"، مؤكدين على أن الفشل في القيام بذلك يقوض بشكل خطير حل الدولتين ويشكل عائقاً رئيسياً أمام السلام والأمن".
 وصدر البيان المشترك عن بلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

اقرأ أيضا

الأمين العام للأمم المتحدة يتضامن مع أهل غزة ويدعم قرارات "العدل الدولية"

السودان.. البرهان في الخرطوم وحميدتي يناشد المجتمع الدولي

عرباته ابتلعها النهر.. حادث مدمر لسقوط قطار بولاية أمريكية

انفجار هائل بمصنع روسي ينتج مكونات الأسلحة النووية (فيديو)

بعد غزو الجرذان.. الثعالب تركب القطارات وتتجول في الشوارع بعاصمة أوروبية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook