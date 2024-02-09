دعوات أوربية للاحتلال بوقف هدم المدارس في الضفة الغربية

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دعت عدد من الدول معظمها أوروبية، الاحتلال إلى التوقف فورًا عن هدم المدارس الفلسطينية ومصادرة المنازل والممتلكات في الضفة الغربية المحتلة.

هدم المدارس في الضفة



وقالت الدول في بيان مشترك: " إنه يجب على الاحتلال احترام التزامها كقوة احتلال بضمان الحق في التعليم للسكان الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال"، مؤكدين على أن الفشل في القيام بذلك يقوض بشكل خطير حل الدولتين ويشكل عائقاً رئيسياً أمام السلام والأمن".وصدر البيان المشترك عن بلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية.