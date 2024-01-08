الإثنين، 26 جمادى الثانية 1445 ، 08 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

دخلت بحيلة ماكرة.. ضبط 8 أطنان من الكوكايين بهذه الدولة

WhatsApp Image 2024-01-08 at 1.34.55 AM
المخدرات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
كشفت بوليفيا عن أكبر عملية مصادرة لمادة الكوكايين سجلت في البلاد على الإطلاق، حيث تم ضبط أكثر من 8 أطنان من المخدرات كانت متجهة إلى هولندا.

العثور على الكميات في شحنة أخشاب:اضافة اعلان


تم العثور على الكميات في شحنة ضخمة من الأخشاب وحاول المهربون تهريبها بطريقة ذكية حتى لا يتم اكتشاف أمرهم.

قالت السلطات البوليفية إن قيمة الكوكايين المصادر تبلغ 526 مليون دولار، كما تم اعتقال ٤ أشخاص، بينهم المواطن الكولومبي ديل كاستيلو الذي وصف بأنه "السمكة الكبيرة" في تجارة المخدرات.
تعد بوليفيا ثالث أكبر منتج للكوكايين في العالم بعد كولومبيا وبيرو.

السلطات البوليفية أطقلت حملة أمنية موسعة:



وفي يوليو الماضي، أطلقت السلطات البوليفية عملية أمنية، يشارك فيها أكثر من ألفي عنصر لاعتقال أحد أكبر مهربي الكوكايين في العالم، في حين يؤكد مسؤولون أنهم يوشكون على اعتقاله.

وقال وزير الداخلية البوليفي إدواردو ديل كاستيو إنهم نفذوا سلسلة مداهمات في مقاطعة "سانتا كروز" للقبض على مهرب المخدرات الأوروغوياني سيباستيان إنريكه مارسيت كابريرا.

وأضاف ديل كاستيو أنهم حشدوا أكثر من 2250 رجل شرطة و144 آلية عسكرية، ونفذوا ما يزيد على 23 عملية أمنية و6 مداهمات أدت إلى اعتقال 12 شخصا، متعهدا بأنهم سيعتقلون مهرب المخدرات خلال الساعات المقبلة.

وسيباستيان أنريكه مارسيت كابريرا مطلوب بتهم تهريب مخدرات في بوليفيا والباراغواي والبرازيل والولايات المتحدة، وكان قد فر خارج بلاده وتنقل بين دول عدة تفاديا للقبض عليه.

وتتهم بوليفيا مارسيت كابريرا بأنه أحد أقوى مهربي المخدرات في منطقة المخروط الجنوبي التي تضم الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي والبرازيل.



اقرأ أيضا

البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

جزيرة يونبيونج تطالب سكانها بالحذر من مناورات بالذخيرة الحية لكوريا الشمالية

تشريد آلاف الروهينجا.. حريق ضخم في أكبر مخيم للاجئين في العالم

أونروا: نزوح نحو 90% من سكان غزة قسرًا بسبب الحرب

الولايات المتحدة تحظر تحليق 171 طائرة بعد حادث خطير

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

امطار الكونغو
10:00 م السبت، 06 يناير 2024

مصرع 300 وتدمير عشرات الآلاف من المنازل.. أمطار وفيضانات تجتاح دولة إفريقية

العدوان الصهيوني على غزة
8:32 م السبت، 06 يناير 2024

10 شهداء وعشرات المصابين في قصف للاحتلال استهدف تجمعًا وسط مدينة غزة

شهداء غزة
3:26 م السبت، 06 يناير 2024

ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة إلى 22722 شهيدًا

لرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول
2:38 م السبت، 06 يناير 2024

إحباط محاولة اقتحام مكتب رئيس كوريا الجنوبية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الرقبة والجوال
2:10 ص الإثنين، 08 يناير 2024

يتسبب في تآكل الفقرات.. تفاصيل مرض خطير بسبب استعمال الجوال (فيديو)

المؤسسة العامة للتأمينات
2:00 ص الإثنين، 08 يناير 2024

التأمينات توضح إمكانية ضم سنوات خدمة حكومية إلى أخرى عسكرية

إيجار
2:00 ص الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. إيجار : يمكن للمالك مطالبة المستأجر بغرامة عند تأخره في إخلاء العقار

WhatsApp Image 2024-01-08 at 12.28.15 AM
1:30 ص الإثنين، 08 يناير 2024

استمتع بإجازاتك .. خطة قضاء إجازتك الشتوية وأفضل الطرق لاستغلال الوقت

الراتب -- ريال - الموارد
1:00 ص الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. شروط الحصول على دعم الماشية.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة

صلاة الفجر في المسجد الحرام
12:58 ص الإثنين، 08 يناير 2024

الإثنين 26 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة