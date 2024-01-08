دخلت بحيلة ماكرة.. ضبط 8 أطنان من الكوكايين بهذه الدولة

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كشفت بوليفيا عن أكبر عملية مصادرة لمادة الكوكايين سجلت في البلاد على الإطلاق، حيث تم ضبط أكثر من 8 أطنان من المخدرات كانت متجهة إلى هولندا.





العثور على الكميات في شحنة أخشاب: اضافة اعلان





السلطات البوليفية أطقلت حملة أمنية موسعة:





🔵 السلطات البوليفية قالت إن قيمة الكوكايين المصادر تبلغ 526 مليون دولار، كما تم… 🔵 بوليفيا كشفت عن أكبر عملية مصادرة لمادة الكوكايين سجلت في البلاد على الإطلاق، مع ضبط أكثر من 8 أطنان من المخدرات كانت متجهة إلى هولندا، تم العثور عليها في شحنة ضخمة من الأخشاب في 30 ديسمبر 2023.🔵 السلطات البوليفية قالت إن قيمة الكوكايين المصادر تبلغ 526 مليون دولار، كما تم… pic.twitter.com/xRWa9OOLEa January 7, 2024

تم العثور على الكميات في شحنة ضخمة من الأخشاب وحاول المهربون تهريبها بطريقة ذكية حتى لا يتم اكتشاف أمرهم.قالت السلطات البوليفية إن قيمة الكوكايين المصادر تبلغ 526 مليون دولار، كما تم اعتقال ٤ أشخاص، بينهم المواطن الكولومبي ديل كاستيلو الذي وصف بأنه "السمكة الكبيرة" في تجارة المخدرات.تعد بوليفيا ثالث أكبر منتج للكوكايين في العالم بعد كولومبيا وبيرو.وفي يوليو الماضي، أطلقت السلطات البوليفية عملية أمنية، يشارك فيها أكثر من ألفي عنصر لاعتقال أحد أكبر مهربي الكوكايين في العالم، في حين يؤكد مسؤولون أنهم يوشكون على اعتقاله.وقال وزير الداخلية البوليفي إدواردو ديل كاستيو إنهم نفذوا سلسلة مداهمات في مقاطعة "سانتا كروز" للقبض على مهرب المخدرات الأوروغوياني سيباستيان إنريكه مارسيت كابريرا.وأضاف ديل كاستيو أنهم حشدوا أكثر من 2250 رجل شرطة و144 آلية عسكرية، ونفذوا ما يزيد على 23 عملية أمنية و6 مداهمات أدت إلى اعتقال 12 شخصا، متعهدا بأنهم سيعتقلون مهرب المخدرات خلال الساعات المقبلة.وسيباستيان أنريكه مارسيت كابريرا مطلوب بتهم تهريب مخدرات في بوليفيا والباراغواي والبرازيل والولايات المتحدة، وكان قد فر خارج بلاده وتنقل بين دول عدة تفاديا للقبض عليه.وتتهم بوليفيا مارسيت كابريرا بأنه أحد أقوى مهربي المخدرات في منطقة المخروط الجنوبي التي تضم الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي والبرازيل.