خليفة مكارثي.. من هو باتريك ماكهنري الرئيس المؤقت لمجلس النواب الأمريكي؟

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شهدت الولايات المتحدة تعيين النائب باتريك ماكهنري رئيسًا مؤقتًا لمجلس النواب الأمريكي بالإنابة، وسيترأس التصويت واختيار الرئيس التالي للمجلس، حسبما أعلن كاتب المجلس مباشرة، بعد تجريد كيفن مكارثي من منصبه إثر تصويت تاريخي. اضافة اعلان





من هو ماكهنري؟



- ولد في غاستونيا بولاية نورث كارولاينا، وحصل على درجة البكالوريوس في التاريخ من كلية بلمونت آبي، بحسب موقع شبكة "سي أن أن"، وبدأ نشاطه السياسي، في عام 1998، إثر إطلاق محاولة أولى فاشلة لعضوية مجلس النواب في ولايته.- بعد عمله في حملة الرئيس السابق، جورج دبليو بوش، عام 2000، تم تعيينه مساعدًا خاصًا لوزير العمل، في عام 2001، وفقًا لسيرته الذاتية على موقع الكونجرس.- تم انتخاب ماكهنري لعضوية مجلس النواب لأول مرة، في عام 2002.- وفي عام 2004، عندما كان عمره 29 عامًا، تم انتخابه لعضوية الكونجرس، ليصبح واحدًا من أصغر المشرعين في ذلك الوقت، وفق تقرير سابق عنه لصحيفة وول ستريت جورنال نشر عام 2015.- وقد فاز بولايته العاشرة في نوفمبر الماضي.- يشغل منصب رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، والتي كان عضوًا فيها منذ فترة طويلة وتولى أدوارًا قيادية، بما في ذلك رئيس اللجنة الفرعية للرقابة والتحقيقات.- وبصفته رئيسًا للجنة، "واصل الدفاع عن الحلول التي تزيد من إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية والائتمان للعائلات الأمريكية والشركات الصغيرة"، وفق صفحته التعريفية على موقع مجلس النواب.قانون التخفيضات الضريبية والوظائف- وفي عام 2015، اختاره عضو الأغلبية في مجلس النواب، ستيف سكاليز، ليكون نائًبا رئيسًا يأخذ على عاتقه ضمان انضباط الحزب في الهيئة التشريعية.- وكان أحد أهم إنجازاته التي يفخر بها بصفته نائبًا هو إقرار قانون التخفيضات الضريبية والوظائف.- شغل ماكهنري أيضًا منصب رئيس اللجنة الفرعية للرقابة والتحقيقات، التابعة للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.- وبالإضافة إلى أدواره القيادية في لجنة الخدمات المالية، نجح ماكهنري في تمرير تشريعات مهمة إلى قوانين ساعدت رواد الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة.- كتب مشروع "قانون RAISE" (إصلاح الوصول للاستثمارات في الشركات الناشئة)، الذي وقّع عليه الرئيس السابق، باراك أوباما، ليصبح قانونًا.- حصل على جوائز من الفيلق الأمريكي ومشاة البحرية لعمله المكثف في جلب الرعاية الصحية للمحاربين القدامى إلى منطقته. وقدم الحرس الوطني له وسام الاستحقاق "تشارلز ديك" لخدمته الاستثنائية للحرس الوطني في ولاية نورث كارولاينا.جوائزحصل ماكهنري أيضًا على العديد من الجوائز، بما في ذلك:1 - جائزة "التميز التشريعي" من الجمعية الوطنية للتصنيع.2 - جائزة "بطل الأعمال الصغيرة" من مجلس الأعمال الصغيرة وريادة الأعمال.3 - جائزة "روح المشاريع" من غرفة التجارة الأمريكية.4 - جائزة "حارس حقوق كبار السن" المقدمة من Plus Association.5 - جائزة "True Blue" المقدمة من مجلس أبحاث الأسرة.6 - جائزة "بطل دافعي الضرائب" المقدمة من منظمة مواطنون ضد هدر الحكومة.