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صحيفة تواصل الالكترونية

خلل مؤقت.. هجوم سيبراني يستهدف موقع العائلة الملكية البريطانية

هجوم سيبراني
هجوم سيبراني
أ أ
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تسبب هجوم سيبراني في خلل مؤقت بالموقع الإلكتروني للعائلة الملكية البريطانية  اليوم الأحد.

هجوم سيبراني

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وأوضحت مصادر في قصر باكنغهام أن وجود أفراد العائلة المالكة في بريطانيا على الإنترنت كان هدفاً لهجوم حجب الخدمة، حيث تنهال طلبات من عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر على موقع إلكتروني في محاولة لإرباكه، حسبما أكدت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

صد الهجوم


وأضافت المصادر، أن الهجوم، الذي وقع في الصباح، تم صده بنجاح من قبل خبراء تكنولوجيا المعلومات، وبحلول وقت مبكر من بعد الظهر كان موقع «رويال.يو كي» متاحا مرة أخرى.

ولم يخضع الموقع ومحتواه بالكامل في أي وقت من الأوقات لسيطرة المهاجمين، وفقا للمصادر. ولم يتضح في البداية من يقف وراء الهجوم الإلكتروني.

تحذير من هجمات



يأتي ذلك بعد أن ذكرت صحيفة تليجراف مخاوف من أن الإرهابيين السيبرانيين الدوليين قد يستهدفون البث المباشر أثناء تتويج الملك في مايو لإيقاف البث وإحداث انقلاب دعائي.

وحذر الخبراء من أن المتسللين المتمركزين في روسيا وإيران يُعتقد أنهم الأكثر قدرة على شن هجوم إلكتروني لتعطيل بث الحدث ومن المرجح أن يقوموا بذلك.

وفي وقت سابق من هذا العام، حذر أوليفر دودن، نائب رئيس الوزراء، الشركات من أن مجموعات الهجوم السيبراني المرتبطة بروسيا تسعى إلى تدمير أو تعطيل المملكة المتحدة.

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