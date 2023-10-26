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خلفاً لمكارثي.. النواب الأمريكي ينتخب النائب الجمهوري مايك جونسون رئيسا

انتخب مجلس النواب الأمريكي، النائب الجمهوري مايك جونسون رئيسا له، بعد فشل ثلاث محاولات سابقة لاختيار رئيس للمجلس
النائب الجمهوري مايك جونسون
أ أ
انتخب مجلس النواب الأمريكي، النائب الجمهوري مايك جونسون رئيسا له، بعد فشل ثلاث محاولات سابقة لاختيار رئيس للمجلس.

انتخاب مايك جونسوناضافة اعلان


وحصل جونسون على 220 صوتا متقدما بذلك على حكيم جيفريز زعيم الأقلية الديمقراطية، الذي نال 209 أصوات.

وتم ترشيح جونسون للمنصب من قبل أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب الليلة الماضية بعد فشل عدد من النواب في تأمين الأصوات اللازمة للفوز بالمنصب.

يذكر أن جونسون كان من أبرز مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وصوت في السابق ضد التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وضد المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

وكان أعضاء مجلس النواب الأمريكي صوتوا في الثالث من أكتوبر الجاري، على عزل كيفن مكارثي رئيس المجلس السابق، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تم التصويت بأغلبية 216 نائبا لصالح إقالة مكارثي مقابل 210 نواب رفضوا الإقالة.

سحب الثقة من مكارثي


وجاءت عملية سحب الثقة من مكارثي على خلفية تمكنه من تجنب إغلاق جزئي للحكومة بفارق ضئيل، عبر إقرار مشروع قانون يحظى بدعم عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين، حيث أثار مكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه عندما تعاون مع الديمقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنب إغلاق حكومي.

وتعد رئاسة مجلس النواب الأمريكي ثالث أهم منصب في النظام السياسي الأمريكي بعد منصبي الرئيس ونائبه.
كما يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بأغلبية بسيطة تبلغ 221 صوتا مقابل 212 صوتا للديمقراطيين.

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