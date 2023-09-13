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خلال 100 عام.. زلازل مدمرة لا تُمحى من الذاكرة هزت بلدانًا عربية (تقرير)

زلزال المغرب 20
مبان تهدمت في زلزال المغرب
أ أ
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على مدار قرن، شهدت دول عربية زلازل مدمرة لا تُمحى من الذاكرة، أحدثها هذا العام زلزال 6 من فبراير الذي أودى بحياة الآلاف في تركيا وسوريا، ثم زلزال 8 سبتمبر الذي أسقط أكثر من 1300 قتيل في المغرب.اضافة اعلان
وما زالت قوات الدفاع المدني في المملكة المغربية تسابق الوقت في لإنقاذ العالقين تحت أنقاض مبان تهدمت في الزلزال، الذي ضرب البلاد ليل الجمعة بقوة 7.2 على مقياس ريختر.
وعربيًا، تعد الجزائر أكثر دولة تعرضًا للزلازل الكبيرة في المئة عام الأخيرة، فيما جاء المغرب على رأس القائمة من حيث عدد الضحايا في زلزال 1960.


أقوى الزلازل التي ضربت المنطقة العربية

وهذه قائمة بأقوى الزلازل التي ضربت المنطقة في منذ عشرينيات القرن الماضي، وفق حجم الخسائر في الأرواح:

المغرب - 1960

قوته 5.7 درجة.
ضرب مدينة أغادير.
الضحايا: مقتل 15 ألف شخص (حوالي ثلث سكان المدينة آنذاك)، و12 ألف مصاب، مع تدمير واسع للمدينة والمناطق المجاورة، وترك 35 ألف شخص بلا مأوى.

تركيا وسوريا - 2023

قوته 7.6 درجة ومركزه تركيا.
الضحايا: 6 آلاف قتيل على الأقل و20 ألف مصاب.
أكثر المدن المتضررة: غازي عنتاب، وهاتاي، وشانلي أورفا، ومالاطية، وأديمان، وكليس، وعثمانية، وأضنة، وديار بكر. وفي سوريا: حلب، وإدلب، وحماة، واللاذقية.


اليمن - 1982

قوته 6 درجات.
الضحايا 2800 قتيل و1500 مصاب.
أدى لتدمير 300 قرية وتشريد 700 ألف شخص.

الجزائر - 1980

ضرب ولاية الشلف بقوة 7.3 درجة.
الضحايا: 2600 قتيل و8 آلاف مصاب.

الجزائر - 2003

ضرب ولاية بومرداس بقوة 6.8 درجة.
الضحايا: 2266 قتيل و10 آلاف مصاب.

المغرب - 2023

ضرب مراكش بقوة 7.2 درجة.
الضحايا: نحو ألفي قتيل وألفي مصاب، وفق أحدث إحصاء رسمي حتى وقت كتابة هذه السطور.


الجزائر - 1954

ضرب ولاية الشلف بقوة 7 درجات مدمرا 90 بالمئة من مبانيها.
الضحايا: 1500 قتيل و5 آلاف مصاب.

مصر - 1992

قوته 5.6 درجة.
الضحايا: 500 قتيل وأكثر من ألف مصاب.
أكثر المدن المتضررة: القاهرة والجيزة.


فلسطين - 1927

قوته 6.2 درجة.
الضحايا: 500 قتيل و923 جريحا.
أكثر المدن المتضررة: نابلس والقدس.

ليبيا - 1963

ضرب مدينة المرج القديمة بقوة 5.3 درجة.
الضحايا: 240 قتيلاً و1500 مصاب.

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