خلال ليلة.. 120 شهيدًا في القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استقبال مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية أكثر من 120 شهيدًا، جراء العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، لليوم السابع على التوالي. اضافة اعلان





قصف المنازل والبنايات في غزة



استشهاد 36 فلسطينيًا بالضفة



وفي ذات السياق، قصفت طائرات الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية واليوم عشرات المنازل والبنايات السكنية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، مخلّفة عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء، وعائلات بأكملها.وفي الضفة الغربية، استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الصهيوني أحدهما في بلدة دير بزيغ والآخر في بلدة جيوس.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب مهتدي ماجد سليم الذي يبلغ من العمر 17 عامًا برصاص الاحتلال الحي في بلدة جيوس.ومن جهة أخرى، هاجم مستوطنون منازل المواطنين في حوارة جنوب نابلس، في إطار اعتداءاتهم المتواصلة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 36 فلسطينيًا وجرح 650 آخرين بالرصاص، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية منذ يوم السبت.فلسطين غزة العدوان الإسرائيلي على غزة قوات الاحتلال اعتقال الفلسطينيين استشهاد الفلسطينيين طوفان الأقصى نابلس الضفة الغربية طولكرم المسجد الأقصى صلاة الجمعة قنابل غاز الرصاص الحي الرصاص المطاطي