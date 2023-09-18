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خلال اجتماع دولي مهم.. المملكة تعرض استراتيجيتها في الغذاء الصحي

السفارة السعودية في الكويت
السعودية
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استضافت المملكة ممثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء الاجتماع الـ11 للجنة التنسيقية لدول أعضاء إقليم الشرق الأدنى التابعة لهيئة الدستور الغذائي "كوديكس"، وذلك بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بروما الذي يستمر حتى 22 سبتمبر الجاري.اضافة اعلان

تجربة المملكة الرائد

 وتعرض الهيئة خلال الاجتماع تجربة المملكة الرائدة في إستراتيجية الغذاء الصحي للحد من استخدام الدهون المتحولة، ومناقشة فرص تعزيز دور دول الإقليم لتحويل النظم الغذائية لصحة أفضل.
 كما تقدم "الهيئة" بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية تجربتها المتقدمة في إعداد البرامج الوطنية خلال ورشة عمل، لتعزيز مشاركة دول الإقليم على صعيد الدستور الغذائي.
 يذكر أن المملكة من الدول التي تشارك البيانات ذات العلاقة بسلامة الغذاء عبر منصة GEMS – Food في منظمة الصحة العالمية التي تنعكس على مواصفات الدستور الغذائي، وعُينت مؤخرًا في عام 2020م منسقًا إقليميًّا لدول الشرق الأدنى، نظير مساهمتها المستمرة لوضع السياسات والإجراءات التي تتعلق بتعزيز المبادئ العامة لسلامة الأغذية وتأثيرها على دول المنطقة والمشاركة في إعداد مواصفات "كوديكس".

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