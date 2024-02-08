خسائر بملايين الدولارات.. إتلاف عينات طبية جمعت في 30 عاما بجامعة أوربية مرموقة

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تكبدّت جامعة سويدية خسائر فادحة نتيجة خطأ تسبب في إتلاف عينات كان قد تام جمعها منذ 30 عاما.





إتلاف عينات في جامعة سويدية:

وفي التفاصيل، فقد تعرضت عيّنات مخصصة للأبحاث العلمية في جامعة طبّ سويدية مرموقة جمعها العلماء طوال عقود للتلف.وجاء هذا بفعل عطل أصاب خلال إجازة عيد الميلاد الثلاجة التي كانت مخزّنة فيها.وأعلنت الجامعة الإثنين الماضي، أن العيّنات كانت محفوظة عند حرارة 190 درجة مئوية تحت الصفر داخل خزّانات مبردة بالنيتروجين السائل في معهد كارولينسكا، وهي جامعة طبية مهمة في ستوكهولم.وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن إمداد 16 خزاناً مبرّداً بالنيتروجين السائل توقّف يومَي 22 و23 ديسمبر الماضي.ونقلت الوكالة عن عميد الجامعة ماتي سالبيرغ أن ما حدث هو أسوأ وقت يمكن تصوره في السويد.وأفادت وسائل إعلام محلية أن القيمة التقديرية للعيّنات التالفة بلغت نحو 500 مليون كرونة، أي ما يعادل47 مليون دولار.يذكر أن الأكثر تضررا هم الباحثون في مجال سرطان الدم، لأنهم جمعوا عينات من المرضى طوال فترة تصل إلى 30 عاما.