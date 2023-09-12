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خبير فلكي فجر مفاجأة عن زلزال المغرب: قوته تعادل 30 قنبلة نووية

زلزال المغرب
زلزال المغرب
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مخلفات زلزال  المغرب المدمر، الذي ضرب إقليم الحوز أثارت تساؤلات كبيرة، حول قوة هذا الزلزال، الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر.

زلزال مغرب قوته 30 قنبلة نووية:

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عدد من الباحثين والمتخصصين في الجيولوجيا؛ قدموا إجابات ومفاجآت حول هذا الزلزال المدمر، ومنه ما  نشرته صحيفة "ذو صانداي تايمز" البريطانية .
ونقلت عن "بيل ماكغواير"، أستاذ الجيوفيزياء والمخاطر المناخية بجامعة كوليج لندن، أن قوة زلزال الحوز ناهزت ما يعادل قوة 30 قنبلة نووية.
وأوضح أن ذلك يشابه تلك التي أُسقطت على مدينة هيروشيما اليابانية عام 1945.

تدمير 20 قرية بسبب الزلزال:


من جانبهم كشف سكان قرية امزميز في إقليم الحوز المغربي، أن ما لا يقل عن 20 قرية دمرت بالكامل وبحاجة عاجلة للتدخل.
ونقلت "الحدث"، عن مصدر محلي بأن بعض الجثث لا تزال تحت الأنقاض, وأن فرق الإنقاذ لم تستطع الوصول إلى كل المناطق المتضررة.
وبين أن هناك الكثير من الجثث في العديد من قرى الإقليم، مؤكدًا أن القرى التي دمرت يتراوح عدد سكانها بين 100 و500 نسمة.
بينما  قال وزير العدل المغربي: إن الانهيارات عرقلت الوصول إلى المناطق المنكوبة، مع تواصل أعمال الإنقاذ التي استمرت طوال الليل بمناطق الزلزال في المغرب.
مصلون مغاربة أثناء الزلزال:
أيضا أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، الدقائق الأولى من وقوع زلزال المغرب المدمر، داخل أحد المساجد.
والتقطت كاميرات المراقبة، لحظة اصطفاف المصلين بجانب بعضهم، فيما بدا أن الأرض تهتز تحت أقدامهم، والأصوات عالية.
وانقطعت الكهرباء بعد ذلك، إلا أن المصلين لم يتحركوا من أماكنهم وأكملوا الصلاة في ثبات.

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