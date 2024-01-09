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حيلة تفوق الوصف يقوم بها مهربون للتسلل إلى دولة خليجية

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ضبط متسلل
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أحبطت جمارك إمارة الشارقة في دولة الإمارات، محاولة تهريب متسللين اثنين إلى الدولة بطريقة غير مشروعة.

تسلل غير مشروع إلى الإمارات:اضافة اعلان

وكانت هيئة جمارك الشارقة بالإمارات، قد تمكنت من القبض على شخصين استخدما طريقة جديدة لدخول أراضي الدولة من خلال الاختباء بالسيارات.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فقد كشفت الهيئة عن تفاصيل وملابسات القبض عليهما.
وأوضحت الهيئة أنه أثناء التفتيش، وجدت أجهزة الكشف الإشعاعي أجسام مشبوهة داخل سيارتين، ليتضح أن تلك الأجسام تخص شخصين.

ومن خلال مقطع فيديو وثقت الهيئة طريقة الاختباء التي استخدمها الشخصان المتسللان للدخول إلى البلاد.

ويظهر الفيديو الموثق من قبل الهيئة خروج الشخصين من الهيكل الخارجي السفلي للسيارة، حيث كان المكان يأخذ شكل صندوق مصنوع من الحديد.

أيضا بينت الهيئة أن المتسللين لا يحملان أية أوراق ثبوتية، مشيرة إلى أنه تمت إحالتهما إلى الجهات المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.

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