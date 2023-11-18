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حياة الملايين في خطر.. الجيش السوداني والدعم السريع يتهمان بعضهما بتدمير سد جبل أولياء

اشتباكات السودان
أرشيفية
أ أ
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بعد تدمير جسر سد جبل أولياء جنوبي الخرطوم، ألقت كل من قوات الجيش السوداني والدعم السريع اللوم والاتهامات إلى بعضهما، بتدمير السد.

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وقال الجيش السوداني في بيان اليوم (السبت): إن قوات الدعم السريع دمرت الجسر. ولم يتضح بعد حجم الضرر الناتج عن تدمير السد، لكن أي دمار كبير له ينذر بفيضانات عارمة.

الدعم السريع

فيما اتهمت قوات الدعم السريع في بيان الجيش السوداني بتدمير الجسر الذي يربط جنوب الخرطوم بأم درمان، معتبراً ذلك استمراراً لسلسلة انتهاكات في تخريب المنشآت العامة والخاصة.

ومع تفاقم حدة القتال بين الجيش والدعم السريع حول سد جبل أولياء الواقع على النيل الأبيض على بعد 44 كيلومترا جنوب العاصمة السودانية، تتزايد المخاوف من انهيار أو دمار كلي أو جزئي قد يعرض حياة الملايين من سكان أكثر من 100 قرية ومدينة لمخاطر كبيرة.

معارك عنيفة

وتدور معارك شرسة بين الجيش والدعم السريع منذ السبت الماضي حول السد الذي يربطه جسر يعتبر المعبر الرئيسي بين ولايتي الخرطوم والنيل الأبيض اللتين يقدر عدد سكانهما بنحو 13 مليون نسمة.

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