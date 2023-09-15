حميدتي يثير الجدل في تسجيل صوتي جديد.. وهذا مطلبه

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في تسجيل صوتي جديد، أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو الملقب بـ«حميدتي» أمس الخميس، عن رغبته في إنهاء الحرب في السودان.

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تسجيل صوتي جديد لحميدتي:

حميدتي: المعركة في السودان ستنتهي قريبًا:

الدعم السريع يتهم البرهان بـ "الخيانة:

كما دعا بتشكيل جيش مهني واحد، معتبراً أن ما حدث في 15 أبريل قطع الطريق على العملية السياسية.وزعم حميدتي في التسجيل الصوتي الذي نشره على حسابه في منصة «إكس» ، أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان حاول انتحال صفة رئيس الدولة من بورتسودان.واعتبر حميدتي محاولات البرهان ادعاء الشرعية الزائفة ستؤدي إلى تقسيم السودان.وتابع قائلا: «علينا عدم السماح بتشكيل حكومة حرب في بورتسودان»، مهدداً بتشكيل سلطة حقيقية في مناطق سيطرته إذا تم تشكيل حكومة في شرق السودان.كما نوه أن الدعم السريع يسيطر على معظم ولاية الخرطوم، وأن الجيش يسيطر على شرق السودان وبعض مناطق الشمال.وزعم قائد قوات الدعم السريع أنه يستطيع السيطرة على بورتسودان إذا أراد ذلك.وفي وقت سابق دعا حميدتي عبر تسجيل صوتي ، الجيش السوداني للانضمام لـ"خيار الشعب".وأوضح حينها أن قوات الدعم السريع لم تبدأ الحرب في السودان، نافيًا قتل قوات الدعم السريع للأسرى، مخاطبًا الشعب السوداني بأن هذه المعركة ستنتهي قريبًا جدًا.واتهم حميدتي، الفريق عبد الفتاح البرهان بـ "الخيانة"، مبينًا أن البرهان اتهمه وقواته بالخيانة وأن الجيش بادر بمهاجمته وفرض عليهم الحرب، مؤكدًا أن البرهان رفض مقترحي بالتوأمة بين قواته والجيش السوداني.