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صحيفة تواصل الالكترونية

محاولة اعتقال فاشلة..

حملة اعتقالات في بوركينافاسو .. وبيان عاجل من التلفزيون الرسمي

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تراوري
أ أ
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قال إعلام رسمي في بوركينافاسو إنه تم إلقاء القبض على ضباط وشخصيات ومسؤولين أدينوا في محاولة الانقلاب على نظام إبراهيم تراوري.اضافة اعلان

محاولة انقلاب:


وأوضح أن بعض الشخصيات لازالت هاربة بعد محاولة انقلاب مؤكدة وقعت، أمس، حسبما أعلنت حكومة بوركينا فاسو في بيان صحفي قرأ مساء الأربعاء على التلفزيون الوطني.

وأضافت أنه في غضون ذلك ومع انتهاء التحقيقات، تدعو السلطة التنفيذية السكان إلى عدم تجريم شخصيات معينة، أبرزها سفير بوركينا فاسو لدى غانا ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.

توجيه الشكر للرئيس إبراهيم تراوري:


وفي وقت سابق، من بعد الظهر، شكر الرئيس إبراهيم تراوري، الذي يشغل منصبه منذ 30 سبتمبر 2022، السكان الذين خرجوا بكثافة الليلة الماضية لقطع الطريق أمام مثيري زعزعة الاستقرار، كما أكد من جديد التزامه بقيادة العملية الانتقالية بنجاح وعلى الطريق نحو السيادة المفترضة.

حرق متظاهرون في بوركينافسو ممتلكات وسيارات بعض الانقلابيين الذين حاولوا الإطاحة بنظام إبراهيم تراوري  المناهض لفرنسا.

مدينة هُونْدِي:


واجتمع عدد من سكان مدينة هُونْدِي القريب من مدينة بوبوجولاسو/ غرب بوركينافاسو وحرقوا سيارة دفع الرباعي.

كانت السيارة تقّل بعض المشتبه بهم في الانقلاب الفاشل أمس؛ وتم القبض على كل مَن كان فيها وبحوزتهم أسلحة.


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