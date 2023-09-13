حكم بالسجن على 18 ضابطًا عراقيًا لعدم منعهم متظاهرين من اقتحام سفارة السويد

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حكم القضاء العراقي على 18 ضابطا في الشرطة، بالسجن لمدد تصل حتى 3 سنوات، لعدم منعهم متظاهرين من اقتحام السفارة السويدية في بغداد وإحراقها، كما أكد مصدران أمنيان لـ"فرانس برس". اضافة اعلان





اقتحام السفارة



الامتناع عن القيام بواجباتهم



وفي 20 يوليو اقتحم متظاهرون السفارة السويدية في بغداد خلال الليل وأضرموا بها النار، ردا على تنظيم تجمعين في ستوكهولم جرى خلالهما تدنيس القرآن الكريم على يد لاجئ عراقي مسيحي متطرف.وحكمت محكمة خاصة بقوى الأمن الداخلي الثلاثاء على هؤلاء الضباط بالسجن لإدانتهم بـ"الامتناع عن القيام بواجباتهم الموكلة إليهم" ومنع المتظاهرين من اقتحام السفارة وإحراقها، كما ورد في نسخة من الحكم اطلعت عليها فرانس برس وأكد مسؤول في وزارة الداخلية كان حاضرا في المحاكمة، صحتها.وبإمكان المدانين أن يقوموا باستئناف الحكم، حيث أكد مسؤول رفيع آخر في وزارة الداخلية فضل عدم الكشف عن هويته، الأحكام.وحكم على 8 ضباط بالسجن ثلاث سنوات، وعلى 7 آخرين بالسجن عامين وثلاثة أشهر، فيما حكم على 3 بالسجن عاما و6 أشهر.وبحسب نص الحكم، فقد طرد عدد من هؤلاء الضباط من الخدمة، ويعمل المدانون في شرطة بغداد وفي قوات حماية السفارات والدبلوماسيين.